Ovo je danas cena nafte na svetskom tržištu

Globalno tržište energenata pretrpelo je ozbiljne potrese u poslednja 24 sata. Nakon jučerašnjeg dramatičnog skoka izazvanog napadima na energetska postrojenja na Bliskom istoku, danas dolazi do blage korekcije cena, ali neizvesnost i dalje dominira berzama.

Jučerašnji rekordni skok

Podsetimo, cena nafte Brent juče je doživela jedan od najdrastičnijih porasta u kratkom vremenskom intervalu. Trgovanje je rano ujutru počelo sa 112 dolara po barelu, da bi do 10:30 časova cena uzletela za više od 10 odsto, dostižući nivo od 118,76 dolara. Ovaj skok bio je direktna posledica straha od prekida snabdevanja nakon vojnih akcija Irana širom regiona.

Danas su se strasti donekle smirile, a cena fjučersa nafte Brent pala je za oko 1,6 odsto i trenutno iznosi 106,90 dolara po barelu, piše Rojters.

Iako je ovo niža vrednost u odnosu na jučerašnji vrhunac, tržište je i dalje klimavo.

Blago pojeftinjenje pripisuje se najavama vodećih evropskih zemalja i Japana da će se pridružiti naporima za obezbeđivanje sigurnog prolaza brodovima kroz Hormuški moreuz, kao i potezima Sjedinjenih Američkih Država usmerenim na povećanje ponude nafte na tržištu.

Šta kažu investitori?

Uprkos trenutnom padu cena, investitori ostaju na oprezu. Centralni bankari upozoravaju da bi sukob na Bliskom istoku mogao ponovo da podstakne globalnu inflaciju, što je već uticalo na prinose obveznica i vrednost dolara. Dok se čeka dalji razvoj situacije u Ormuskom moreuzu, poverenje na tržištu ostaje krhko, a svaka nova vest sa terena može ponovo da gurne cene ka jučerašnjim rekordima.

Autor: D.Bošković