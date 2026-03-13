SMANJUJU SE AKCIZE NA GORIVO: Vlada reaguje na skok cena nafte, evo koliko su novi iznosi!

Vlada Srbije donela je odluku o privremenom smanjenju akciza na derivate nafte, kako bi ublažila posledice rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu.
Ova mera odnosi se na olovni benzin, bezolovni benzin i gasna ulja (dizel), a primenjivaće se od 13. marta do 15. aprila 2026. godine, navodi se u odluci objavljenoj u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
Cilj odluke je da se ublaži pritisak na proizvođačke cene goriva koji je poslednjih nedelja pojačan zbog rasta cena sirove nafte na globalnom tržištu.
Novi iznosi akciza na gorivo
Prema odluci Vlade, akcize će u narednom periodu iznositi:
Olovni benzin – 61,24 dinara po litru
Bezolovni benzin – 57,60 dinara po litru
Gasna ulja (dizel) – 59,23 dinara po litru
Smanjenje se odnosi na derivate definisane tarifnim oznakama u Zakonu o akcizama.
Mera važi do sredine aprila
Privremeno smanjenje akciza važi od 13. marta do 15. aprila 2026. godine, nakon čega će Vlada proceniti da li postoji potreba da se mera produži ili izmeni.
Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
