HITNA ODLUKA VLADE: Zabranjen izvoz nafte i goriva iz Srbije

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Tanjug/Ministarstvo rudarstva i energetike/ Nenad Kostić ||

Da bi se zaštitilo domaće tržište od nestašica i skoka cena, Vlada Republike Srbije donela je na jutrošnjoj vanrednoj sednici odluku o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata za pogon motora.

"Zabrana se odnosi na izvoz dizela, benzina i sirove nafte svim vidovima transporta do 19. marta nakon čega ćemo donositi dalje odluke. Suština ove zabrane je zaštita domaćeg tržišta od nestašica i skoka cena a usled globalnoh poremećaja na svetskom tržištu", izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Ministarka podseća i da je Srbija zemlja u kojoj građani plaćaju naftne derivate jeftinije u odnosu na njegovu realnu cenu na berzi te da država čini sve da zaštiti građane i privredu.

Cilj mera je zaštita domaćeg tržišta od nestašica i rasta cena zbog globalnih poremećaja.

Autor: Iva Besarabić

