Uredba Vlade Srbije o ograničenju cena goriva je stupila na snagu - cene derivata nafte su ograničene na još 150 dana

Vlada Srbije produžila je za još 150 dana Uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte kojom se propisuje način utvrđivanja najviših maloprodajnih cena za evrodizel i benzin evro premijum BMB 95.

Uredba o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte doneta je 19. marta, objavljena je u Službenom glasniku i stupila je na snagu, prenosi Tanjug.

Prema Uredbi o ograničenju visine cena derivata nafte, koju je Vlada Srbije donela 22. januara i koja je važila 60 dana, najviša maloprodajna cena sa porezom na dodatu vrednost utvrđuje se za evrodizel i benzin BMB 95 na osnovu prosečne veleprodajne cene tih derivata na teritoriji Srbije uvećane za 20 dinar po litru, odnosno za 21 dinar od 21. februara.

U toj uredbi je tada navedeno da do prestanka važenja ove uredbe, prosečne veleprodajne cene derivata evrodizela i evro premijuma BMB 95 na teritoriji Srbije obračunava Ministarstvo rudarstva i energetike svakog petka i najkasnije do 13 časova dostavlja Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine.

Potom, najviše maloprodajne cene derivata evrodizel i evro premijum BMB 95 utvrđuje Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine i objavljuje ih na zvaničnoj internet stranici najkasnije do 15 časova, osim u slučajevima kada je petak državni ili verski praznik koji se u Srbiji praznuje neradno i tada se prosečna veleprodajna cena obračunava i najviša maloprodajna cena objavljuje prvog prethodnog radnog dana.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da maloprodajne cene derivata evrodizel i evro premijum BMB 95, koje ne smeju da budu više od najviših maloprodajnih cena utvrđenih od strane Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

U uredbi je navedeno i da na najvišu maloprodajnu cenu ovih derivata nafte, nije dozvoljeno obračunavati druge naknade ili druge troškove koji nisu propisani ovom uredbom ili drugim posebnim propisima.

Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte se ne primenjuje na aditivirane derivate nafte koje prilikom stavljanja u promet na tržište Srbije mora da prati Izjava o dodatim aditivima za poboljšanje performansi goriva, u skladu sa pravilnikom.

Uredba je predvidela i da ministar nadležan za poslove energetike bliže propisuje način obračuna prosečne veleprodajne cene derivata nafte evrodizel i evro premijum BMB 95.

Za nepoštovanje uredbe predviđene su novčane kazne od 100.000 do dva miliona dinara za pravna lica, za odgovorno lice u pravnom licu kazne su od 5.000 do 150.000 dinara, dok će se preduzetnik kazniti kaznom od 10.000 do 500.000 dinara.

Moguće je izreći i meru zabrane obavljanja delatnosti u trajanju od šest meseci do godinu dana. Nadzor nad primenom ove Uredbe sprovodi Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine.

