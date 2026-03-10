Savetnik potpredsednika Vlade Srbije oglasio se o zabrani izvoza nafte: Evo kako će to uticati na naše tržište

Savetnik potpredsednika Vlade Srbije Ibro Ibrahimović izjavio je danas da je odluka Vlade Srbije o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata za pogon motora do 19. marta, izuzetno dobra mera za stabilizaciju tržišta, kao i da ova mera uliva poverenje građanima Srbije da je Vladi interes Srbije na prvom mestu.

Ibrahimović je za Tanjug rekao da odluka o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata za pogon motora, pokazuje da je Vlada Srbije veoma odgovorna i da je odluka doneta u skladu sa dešavanjima u svetu, ratom na Bliskom istoku, bolokadom Ormuskom moreuza i porastom cena nafte.

Na pitanje da li svetu ulazi u novu energetsku krizu s obzirom na to da je cena nafte zbog sukoba Irana i SAD porasla na oko 110. dolara po barelu, i kako će to sve uticati na Srbiju, Ibrahimović je rekao da, iako svaki rat na Bliskom istoku utiče na energetsku i ekonomsku krizu svuda u svetu, ovo vreme se ne može porediti sa Velikom depresijom iz 1929. godine zato što postoje svetske rezerve nafte, uvezani bankarski sistem i mogućnost da se poveća proizvodnja u nekim drugim zemljama.

"Bliski istok je srce energetskog sistema celog sveta i ono što se ovog momenta dešava u Ormuskom moreuzu, gde prolazi petina svetske nafte, će izazvati ekonomski šok na svim tržištima. Mogućnosti za stabilizaciju tog ekonomskog šoka postoje, Srbija je pokazala i u odnosu sa NIS-om da može kroz svoje rezerve da pregura taj period i da ga ne oseti", izjavio je on.

Ibrahimović je ocenio da ozbiljno državno rukovodstvo koje Srbija ima, računa na to da će sukob SAD i Irana potrajati, da su rezerve nafte i gasa potpuno popunjene i da građani neće osetiti bilo kakvu nestabilnost na srpskom tržištu.

Komentarišući intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića za nemački list "Zidojče cajtung" u kojem je govorio o "Evropi različitih brzina" i mogućnosti da Srbija postane deo evropskog tržišta i sistema i bez punog članstva, Ibrahimović je rekao da je ova izjava predsednika Vučića podstaknuta realnošću i složenoj geopolitičkoj stuaciju u kojoj se ceo svet i Evropa nalaze, odnosno pokušaj da se ona stabilizuje nakon svih udara koje je imala od početka rata u Ukrajini i energetskoj krizi.

Mislim da je taj korak Srbije ka EU čak i kao pridruženi član, da bude deo evropske ekonomske zajednice izuzetno važan za Srbiju. Država je obezbedila ambijent, obezbeđuje tržište privatnim kompanijama, kompanije imaju mogućnost da se preoblikuju, da razumeju kakvo je evropsko tržište i da na vreme standardizuju svoje proizvode, kapacitete i ljudske resurse", naveo je on.

Na pitanje da li je moguće istovremeno održavati dobre odnose i sa EU i sa Rusijom posebno kada je reč o energetici, Ibrahimović je istakao da je Srbija prethodnih godina pokazala da je sačuvala autentičnu politiku i odnose sa Rusijom čak i pored svih velikih pritisaka kad je u pitanju usklađivanje sa spoljnom politikom EU.

Kako je naveo, iako se još ne zna kakvi će biti geopolitički odnosi Rusije sa EU i Rusije sa SAD, već se nazire jedan bliži odnosi između Amerike i Rusije u želji SAD da privoli Rusiju u konačnom ratu protiv Kine.

"Evropa ima važnu i ključnu tačku, mi se nalazimo geografski na evropskom kontinentu, najveći broj radnika u Srbiji radi u kompanijama koje potiču iz EU, najveću trgovinsku razmenu imamo sa EU i bez EU za Srbiju nema ekonomskih rešenja", poručio je on.

Autor: S.M.