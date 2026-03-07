PREDSTAVLJENA NACIONALNA STRATEGIJA 'SRBIJA 2030': Vučić o energetskoj situaciji - Neće biti nestašica goriva, imamo ogromne rezerve

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da za građane Srbije neće biti nestašice nafte i naftnih derivata bez obzira na sukob na Bliskom istoku, navodeći da će teška situacija biti za Ministarstvo finansija i Vladu, ali da građani mogu da budu mirni.

U uvodnom delu je naglašeno da će i humanoidni robot, koji je poželeo da ovaj dan bude nova prekretnica u razvoju Srbije.

Potom je počelo obraćanje predsednika Vučića, koji je rekao da koliko god da su se svi pripremali, da je današnji dan težak i predstavlja gotovo nemoguć zadatak.

- Danas ću da govorim nešto drugačije nego što je uobičajeno, i nemoguće je napisati i sastaviti takvo izlaganje u pisanoj formi, zbog mnoštva podataka koji će vam biti dostupni, ali i zbog ogromnih promena koje se dešavaju. Prvo pitanje koje se postavlja pred nas, zašto izlazimo sa planovima za razvoj Srbije do 2030. i 2035. godine. Veliki deo ljudi reći će da je to zato što želimo da vladamo do te godine, ne razumevajući da pitanje strategije ne sme da zavisi samo od toga ko je na vlasti, a da smo bez planova i programa ništa i ne možemo da uradimo ništa - kazao je on.

Vučić dodaje da je plan podeljen u 11 tačaka, što znači da neće biti predstavljeno sve, i da će o važnim granama govoriti nosioci vlasti u narednim danima.

- Govoriću o dilemama i problemima sa kojima se suočavamo, i koje moramo da rešimo ako želimo napredak. Govoriću i o AI. Želim građanima da kažem da je jedan od problema sa kojima se suočavamo, a suviše je to komplikovano reći, je to da mi sebe ne želimo da menjamo - naglasio je predsednik.

Dodaje da je to suština problema sa kojima se suočavamo.

- Ne pričam o svakodnevnim stvarima, već o opredeljenju za više rada i učenja, a ne sve manje rada, a sve više boljeg života. Ka njemu moramo težiti, ali njega neće biti ako ne budemo radili više i ne budemo učili. Nemamo nikakvu šansu ako se ne promenimo. Mi živimo u eri, vremenu najvećih i najbržih promena ikada. Mi ih ne osećamo, želimo samo da prođe još jedan dan. To ne vodi nigde, mi moramo da donosimo strategijske odluke, da razmišljamo brzo, ali i da učimo i radimo - naglasio je Vučić.

On kaže da mnogi kritikuju kancelara Merca zato što je tražio da Nemci rade više.

- Zamislite rekao je Nemcima da moraju da rade više. Ne moram da govorim da mi radimo manje nego prosečan Nemac. Kada na to dodate digitalnu lenjivost, i da na poslu provodimo tri sata gledajući u telefon, ne zanimajući se poslom već trivijalnostima, onda vam je jasno koliko smo daleko od uspeha u budućnosti. Nismo mi mnogo gori od ostalih, čak po pitanju AI smo pripremljeniji od većine zemalja. Kao u prvoj velikoj industrijskoj revoluciji, kada je Britanija postala sila, tih 10-15 zemalja koje su pripremljene za AI će uspeti, a ostali će zaostati 200 godina - dodao je on.

Predsednik je naglasio da živimo u vremenu velikih sukoba, i da nije verovao svojim instinktima, već se trudio da menja činjenice.

- Zato sam sa lakoćom predvideo šta će se dogoditi na istoku Evrope, u Iranu. Najavljivao sam to mesec dana, a mnogi su se podsmevali tome. Ja vam danas saopštavam, poštovani građani koje najviše volim i poštujem u svetu. Ovo je tek početak sukoba. Uništiće Amerikanci svu vojnu strukturu infrastrukturu, Iranci su hrabri ljudi, boriće se. Ali u jednom trenutku je jasno čija sila je dominantna, i moraće da dođe do primirja, i to je tek početak sukoba širom sveta - kazao je predsednik.

Predviđa i da će sukobi biti završeni sa najtežim žrtvama u istoriji čovečanstva, i da će biti upotrebljeno oružje koje je korišćeno samo jednom u istoriji.

- Nadam se da grešim, ali plašim se da će na kraju ređanje činjenica opet biti tačno. Kada o tome govorimo, dolazimo do prvog cilja u narednih 9 ili 10 godina. To je da sačuvamo mir i stabilnost u zemlji. Mi smo uvek bili hrabar i ponosit narod, narod koji je ljubio, štitio i čuvao slobodu. To smo plaćali ogromnu cenu u Prvom svetskom ratu, a u Drugom svetskom ratu smo izgubili najveći deo nacionalnog korpusa sa druge strane Drine - kazao je Vučić.

Podsetio je i na strašne gubitke devedesetih godina, i dodaje da je danas pronatalna politika najveći problem.

- I to ne zato što ne dajemo novac. Svuda gde imamo najviše novca tu imamo najmanje dece. Naše plate na Vračaru i Starom gradu bile su 1700 evra prosečno. Više nego u Hrvatskoj i Sloveniji. Tu imamo najmanje dece. Dakle nije problem u ekonomiji, već u našoj svesti. Moramo decu staviti ispred kućnih ljubimaca, a ne obrnuto - naglasio je predsednik.

Dodaje da moramo braniti slobodu i nezavisnost Srbije, i da moramo istrpeti razne provokacije u regionu.

- Ne da pokažemo kukavičluk, pošto oni znaju da nismo kukavice, već da pokažemo stratešku pamet, da čuvamo mir i ljude. Da pronađemo rešenje za naše demografske probleme. Moramo da čuvamo mir i stabilnost, da sačuvamo živote naše dece, ljudi, ženama i majkama da damo priliku da se raduju i planiraju budućnost, i da budu stub države, porodice i društva. U skladu sa tim, i sada govorim i o drugoj tački, oko evropskog puta Srbije, vojske i politike, u skladu sa tim Srbija će da čuva svoju poziciju vojne neutralnosti. Nismo je menjali pod velikim pritistima, i nećemo je menjati ni narednih 10 godina - rekao je on.

Moramo da snažimo našu armiju, ona mora da sarađuje sa svima, istakao je Vučić.

- Moramo graditi strateški i taktički dobre odnose sa NATO zemljama, kao što imamo dobre odnose sa Rusijom i Kinom. Ne smemo biti žrtva napada zapadne alijanse, i zato moramo da gradimo poverenje prema svima, i da razgovaramo sa svima. Zato sam srećan kad čujem da smo imali vežbe i na jednoj strani, i na drugoj strani. Odlično je generale Mojsiloviću što ćete u maju imati vežbe sa NATO i sa Amerikancima. To obezbeđuje mir, stabilnost i sigurnost u našoj zemlji - kazao je predsednik.

Kaže da moramo snažiti dalje našu vojsku, i da Srbija izdvaja mnogo više od 2 odsto ukupnog BDP za vojsku i policiju.

- To samo onaj što veoma uspešno, mudro i pametno čita budžete, što nije često iskustvo sa političarima. To često dođe i na pet, šest odsto BDP. Mi samo u poslednjih tri meseca sa nečim što ćemo potpisati za sedam dana, to je više od 6 milijardi za naoružanje i opremu. Deo smo pokazali na paradi, ali nastavićemo dalje da podižemo i domaću proizvodnju - naglasio je Vučić.

Predsednik je naglasio da se ne spremamo za bilo kakav sukob, već da bi sačuvali mir i stabilnost.

- To je jedina garancija da će mir biti sačuvan, inače bi sa neverovatnom lakoćom postali plen. Pitate ko bi napao? Bilo ko. U današnjem svetu ne morate čak ni da objašnjavate koju zemlju, udaraju kako koga hoće. Jeste li primetili kakav je značaj imala sednica SB UN povodom napada na Iran. Niko od vas nije čuo, ja sam dobio materijale, i imao sam preča posla nego da čitam politička naglabanja. Ono u šta se mi uzdamo, UN, izgubile su svoje značenje, i vlada samo pravo jačeg. Drugi se toga odavno ne drže, iako ćemo mi uvek poštovati međunarodno pravo - rekao je on.

Kaže da uskoro otvaramo prvu fabriku ozbiljnih dronova u našoj zemlji.-

Najozbiljnija svetska produkcija. Radili smo mi sklapanja manjih dronova, ali ono što ćemo sada da radimo je mnogo ozbiljnije, i od kraja aprila ćemo imati punu proizvodnju u Srbiji, zajedno sa jednim inostranim partnerom - dodao je on.

Predsednik je rekao da će prihvatati predloge svih aktera u zemlji, uključujući i političke protivnike, a zatim je nastavio da govori o jačanju vojske i policije.

- Pravićemo digitalnu vojsku, nešto po uzoru na Izrael. Mora i policijski sektor to da prihvati. Srećan sam koliko se bore naši vojnici i policajci, ali moramo da rešimo uska grla i da rešimo bezbroj problema - kazao je Vučić.

On ističe da je ključno pitanje, a tiče se tačke jedan i tačke dva, gde mi to vidimo Srbiju 2030-2035.

- Naš odgovor je u prošlosti bio - bićemo članovi EU. Govoriću sasvim otvoreno i iskreno. Ja ne mislim da u EU, ne računajući pametne i mudre ljude koji tamo postoje, u koje ubrajam i Fon der Lajen i Koštu, uprkos negativnoj kampanji koja se ovde vodi protiv njih. Kao da ih ja ne znam, a svi drugi znaju. Ali EU u ovom trenutku nema dovoljan kapacitet da donosi značajne strateške promene za sebe, i to je bio jedan od razloga zašto sam rekao da je važno da što pre postanemo deo EU u manjem obimu, što ne znači da se odričemo punopravnog članstva, da budemo deo jedinstvenog tržišta, da važe Šengen pravila za nas. Ne moramo da imamo pristup velikim finansijskim fondovima u ovom trenutku. Mi moramo biti racionalni. Ja vidim Srbiju kao zemlju koja je uspela da uhvati voz revolucionarnih promena koje donosi veštačka inteligencija... Suština je u tome da pre svega želim da vidim, hajde ugasite telefone... Nemojte da se ljutite, treba mi mnogo koncentracije, noćas ste spavali, a ja nisam, spremao sam se za ovo. Dakle, Srbija jeste, biće i ubrzaće svoje reforme na evropskom putu. Šta će biti, ne zavisi samo od nas, već od odluka nekih drugih - naglasio je predsednik.

Kaže da se plaši da mnogi u Evropi ne vide šta se tačno dešava i ne razumeju koliko drugi brže napreduju.

- Noćas je stigla odluka Amerikanaca, jer naravno, u panici su... Ne zato što neće uspeti vojno, uspeće, nego ne znaju šta da rade sa cenama nafte. Nafta je završila na 93 dolara po barelu, a bila je 65 pre neki dan. Dozvolili su noćas Rusima da izvoze naftu, Indija to oberučke dočekuje. Za nijansu će to da smanji značaj zemalja Zaliva, ali vas ja sada pitam, znate li ko je, što bi moj mlađi sin Vukan rekao, nesnađen u svemu tome. Pa mi iz Evrope. Mi ćemo opet da platimo najvišu cenu. Sada će svi da prihvate rusku naftu, sem Evrope. Svi će da prihvate rusku naftu dok se ne reši sukob u Zalivu, a Evropa neće, pošto je to keš priliv za Rusiju. Zato ćemo kao Evropa i da stradamo - kazao je Vučić.

Predsednik ističe da neće biti uvoza preko Hrvatske, i da ćemo morati da menjamo zavisnost od tog naftovoda.

- I opet će najvišu cenu da plati Evropa. Gde vidim Srbiju 2030-2035? Vidim je kao zemlju koja napreduje, ne onako brzo koliko treba, i ne zbog ljudi na vlasti, već zato što nismo spremni da sebe menjamo u potpunosti. Pre nego što tražimo od drugih promene, to moramo tražiti od sebe. Postavićemo sistemske stvari, bićemo ispred zemalja u reguionu, posebno po pitanjima veštačke inteligencije. Danas smo 39. u svetu, neverovatno za jednu malu zemlju - istakao je on.

Vučić je pokazao na robota Lumija, i dodaje da će takvi humanoidni roboti biti proizvođeni u fabrici Mint najverovatnije od juna.

- U Šapcu ćemo praviti trening centre za robotiku i AI, za celu Srbiju. Ovakvih se robota prodaje 6.000 do 9.000 robota godišnje, mi ćemo praviti 1.000, i proizvešćemo 10.000 onih pasa robota, takođe sa višestrukom upotrebom. To vam kažem zato što želim da vidite da ulozi veštačke inteligencije dajem najveći značaj u narednom periodu - rekao je predsednik.

Istakao je da danas živimo najbolje u srpskoj istoriji, i da 2,6 puta više vremena i novca provedemo u inostranstvu, da je suštinski to mnogo više.

- To pokazuje koliko putujemo, koliko se promenio život u Srbiji. Srbiju vidim 2035. godine kao člana EU. Da li ćemo imati pravo glasa, komesara, ne znam... Ali zato moramo da ubrzamo svoje reforme, a ne da u poljoprivredi nismo u stanju da ispunimo ono što bi 10 đaka uradilo. To mora da podrazumeva i vladavinu prava, i neretko to i nema veze sa vladavinom prava, ali neretko morate da ispunjavate zadatke. Nekada je to i smešno. Kada donosite zakon o RTS, i kažete da ste prepisali zakon o BBC, onda oni kažu da nije to za nas, nego za njih. Što priliči Jupiteru, ne priliči volu. Takvih će trikova biti bezroj, kao sa REM-om. Jedina zemlja kojoj traže da političkim protivnicima date većinu. Jedina zemlja u svetu - naglasio je on, i poručio da se sve prihvati, samo da se nikome ne daje razlog da nas koči.

Vidim Srbiju kao nezavisnu i suverenu zemlju koja će donositi samostalne odluke, koja će čuvati tradicionalna prijateljstva, rekao je Vučić.

- Vidim zemlju u kojoj će ljudi imati budućnost za sebe i svoju decu. Gde će se ljudi vraćati nazad - rekao je predsednik.

Ističe da će govoriti o KiM, i da u Ustavu Srbije, Povelji UN i rezolucijama UN jasno piše šta je Kosovo i Metohija.

- Veći deo sveta to priznaje i poštuje, a jedan najrazvijeniji deo sveta to ne priznaje, zato što su oni vodili agresiju nad Srbijom. A danas možete da vidite bezbroj njihovih slabosti u ostvarivanju svojih geopolitičkih ciljeva. Mi sada znamo tip i broj svake ispaljene granate na Persijskom ratištu, odlično znamo šta se dešava, razvijamo planove za svaku krizu u budućnosti, i mnogo smo spremniji nego što drugi misle. Jedino rešenje za KiM je razgovor! Nikakvi sukobi, samo razgovor, razgovor, razgovor... Danas mi nemamo partnera sa kojim možemo da pričamo, njihova jedina želja je proterivanje Srba. Mi moramo da osnažimo naše škole, bolnice, naše ljude, i to kroz stambeno zbrinjavanje kao temelj ostanka na Kosovu i Metohiji - kazao je predsednik.

Naglasio je značaj stubova duhovnosti i identiteta na KiM, i kaže da će država nastaviti da pomaže manastire i crkve.

- Dakle, čuvamo svoju politiku i principe. Idemo u Evropu, ali pre svega razmišljamo o sebi. Prihvatamo izazov moderne revolucije u veštačkoj inteligenciji, i idemo napred - sumirao je on.

Tačka tri su životni standard, plate i penzije, rekao je predsednik.

- Prosečna plata 2012. godine je bila 360 evra, 2025. godine 1057 evra, a 2030. godine će biti 1700 evra! Na nivou Beograda će to biti mnogo više. To su dramatične i neverovatne promene u samo 20 godina. Što se tiče prosečnih penzija, 2030. godine očekujemo 750 evra - rekao je predsednik.

Naglasio je da ovo neće biti lako ispuniti, ali da ako bude urađeno sve što je moguće po pitanju AI i digitalizacije, da će to biti urađeno.

- To će biti veliki rezultat. 2030. ako imate 1.700 evra, to je samo malo niže od njihove prosečne plate. Pogledajte kako se taj razmak drastično smanjuje. Ne možete da nadoknadite 200 ili 300 godina, ali možete drastično da smanjite. Najvažnija vest svega ovoga danas, mi ovim svim što radimo, svim ovim projektima, želimo da podignemo stopu rasta, da budemo među prvima u naredne 3-4 godine. Vrednost programa do 2030. godine je 17. milijardi evra, a do 2035. godine ukupno 48 milijardi evra, bez vojske i policije! A na vojsku će otići ne manje od 15 milijardi - kazao je on.

Vučić ističe da ovo menja lice Srbije i našu budućnost.

Potom se obratio ministar finansija Siniša Mali, koji kaže da smo svi čuli obim ovog programa - gotovo 50 milijardi evra ulaganja.

- To je najambiciozniji i najobimniji program koji smo ikada predstavili, usmeren ka tome da ubrzamo rast naše privrede. Bez toga nema ni rasta plata, ni rasta penzija - kazao je ministar.

On dodaje da hoćemo da prvi put u istoriji pređemo 133 milijardi evra BDP, i da će to promeniti sliku Srbije.

- Sada smo prešli 13.500 BDP po glavi stanovnika, a do 2030. godine hoćemo da pređemo nivo od 20.000 evra po glavi stanovnika. Zato investiramo, i mi ćemo se predsedniče potruditi da obezbedimo finansiranje za sve ove projekte. Stopa nezaposlenosti je sa 25 odsto pala na 8,7 odsto. Važno je, i to me je zamolio predsednik da napomenem, a to je da zadržimo makroekonomsku stabilnost. Bez stabilnosti nema ni rasta. Pogledajte, udeo našeg javnog duga u BDP 43 odsto, u Evropi je prosek 88,5 odsto! Molim sve u Vladi da vode računa o svakom dinaru - rekao je ministar Mali.

Kaže i da ne može da zanemari da smo naredne godine domaćin najvećeg događaja u našoj zemlji ikada - Ekspo 2027. godine.

- Imamo 137 zemalja koje su potvrdile učešće, i pogledajte sledeći slajd. To govorim zato što nam je Ekspo takođe izvor rasta, kao što su to i ulaganja u infrastrukturu i energetiku. Tu dnevno radi čak 4.000 radnika dnevno, 500 mašina. Ekspo je deo programa Srbija 2027, da podsetim. Dve poruke, i jedna molba. Prva poruka je da je ovo najambiciozniji projekat ikada, usmeren ka rastu naše ekonomije, bez toga nema opšteg rasta. Druga poruka je da moramo sačuvati stabilnost, dakle odgovornost prema građanima Srbije, da vodimo računa o svakom dinaru. I molba za kraj, mi rastemo kao ekonomija, moramo da imamo i strane kompanije, i strane radnike. Moja molba vama u ministarstvima je da zapošljavate domaću radnu snagu i preduzeća, tako doprinosimo rastu srpskog BDP - rekao je Mali.

Četvrta tačka obraćanja je zdravstvo, i predsednik kaže da danas trošimo oko 5 milijardi evra na zdravstveni sistem.

- Gotovo nijedna zemlja u EU ne troši toliko novca, proporcionalno svojoj snazi. I sve što smo radili bilo je uglavnom pogrešno u prethodnom periodu. Naviknuti da je to nešto što nam pripada, da je to nešto što ne moramo da platimo, a volimo da platimo u inostranstvu. U inostranstvu nam je da platimo hotel 120 evra sitnica, a u Srbiji je to mnogo skupo. Tako je i sa zdravstvom. Šalio sam se sa Dačićem, pričao sam sa njim. I da kažem u dobrom je stanju, izaći je sledeće nedelje iz bolnice. 5 godina njegove plate ne bi moglo da plati njegov poravak u bolnici! Darko tebe 20 godina ne bi moglo da plati. Samo da kažem koliko toga činimo za ljude, misleći da to svima pripada. Ovaj naš model je neodrživ - naglasio je on.

Kaže da u Nišu imamo lekara koji obavi jednu operaciju mesečno, a govori kako ništa ne valja dok prima 3.500 evra platu.

- Naravno da su većina lekara divni ljudi koji obavljaju najodgovorniji posao. Od 2028. do 2035. godine ćemo uložiti 2,5 milijarde samo u infrastrukturne projekte. Ali mi moramo da menjamo stvari u zdravstvu. Ne možete da radite 2 sata, a da primate kao da radite 10. Takođe, moraćemo da povedemo računa više o unutrašnjosti Srbije, a ne samo o tri ili četiri velika grada. Moraćemo Kragujevac da rešimo, ali i da vodimo računa o Smederevskoj Palanci. Tamo kada uđete u onaj neobnovljeni deo pitate se da li je ovo javni toalet ili bolnica - rekao je predsednik.

Dodao je da je sada stiglo sve da se obnavlja, zato što je uglavnom otvarano 70-ih godina.

- Ljudi moraju da vide da mi o njima brinemo, a ne da dolaze u Beograd za sve. Za nas je jednako važna i Bajina Bašta, i Pirot, i Kula, i Sombor. To ljudi moraju da osete, a nisu osetili. Završavamo UKC Beograd, zatim Niš, još 157 miliona ide samo za Niš. U UKC Vojvodine 171 milion evra, u Kragujevac 192 miliona evra. Da ljudi u Šumadiji znaju da ogroman novac stiže za UKC Kragujevac. Tu govorim i o opremi, ne samo o zidovima - kazao je Vučić.

Kaže da će bolnice u Boru, Vršcu, kao i DZ u Žagubici, Zaječaru, Melencima, Kladovu, Negotinu, Opovu, Knjaževcu, Smederevu, Čoki, Užicu, Čačku dobijati ogroman novac za obnovu.

- Kako si ti ovo Siniša pustio, kakav je ovo novac za Šabac. Što mi ovo nije prijavljeno. Jesi li ti video ove pare za Šabac. 371 milion, pa šta gradimo, Bajkonur, a ne bolnicu? Proverite te brojeve. Evo Šabac dobija najskuplju, kako i zašto ne znam. Na sve to, biće još oko onkoloških centara, tu podstičemo i privatne inicijative. Najmoćnija američka bolnica je napravila dizajn kako će da izgleda njihova privatna bolnica na Bežanijskoj kosi. Zove se Memorial Sloan Kettering Cancer Center - dodao je on.

Broj dece koja su se lečila u inostranstvu bio 440, a od 2012 do danas 583 deteta, rekao je on.

- Sredstva za inovativne lekove, u milijardama dinara, ranije nismo ni imali. O tome onda ne mogu da govorim. Valjda nisu ljudi bolovali, pa im nije trebalo. 6,2 milijarde smo uložili 2023. godine, i to će rasti u budućnosti. Broj dece koju lečimo od retkih bolesti raste svake godine, i nastaviće da raste. Da kažem, 5 milijardi ulažemo u zdravstvo, i neko pokvareno kaže da lečimo decu SMS-om. To je laž, u najrazvijenijim zemljama, od Amerike do Danske, se mnogo više dece leči porukama. A tamo za zubara plaćate 2000 dolara, a kod nas to uradite besplatno. Samo hoću da to ljudi znaju, i da budemo načisto - naglasio je predsednik.

Kaže i da je ključno da se ukinu liste čekanja, i da ljudi više ne smeju da čekaju da im se izvrši operacija katarakte ili kolena, na primer.

- A takođe molim građane Srbije, kada ih pozovemo na operaciju, da ne kažu da su tada na selu, imaju svinjokolj, ili im dolazi slava. Pa molim sve ljude da toliko poštovanja pokažu prema našem zdravstvenom sistemu.

Govoreći o pronatalnoj politici, predsednik je rekao da je procenjena vrednost tih programa čak 229 miliona evra.

- Tu je pomoć majkama za kupovinu stana, alimentacioni fond, omladinski programi, garantne šeme za mlade. Sve ukupno 230 miliona evra. Ono što sam rekao na početku, dakle, naš je cilj da prihvatimo svaku dobru ideju, i mi sa ovim zakonom imamo finansijski problem. Zato što u ovom trenutku, kada govorimo o zakonu roditelj-negovatelj, mi možemo da imamo 9.000 lica na koja to može da se odnosi. A računamo da će biti različitih zloupotreba. Svim vezama i vezicama to će doći na 70.000, iako je jasno da je pravi broj 9.000 ljudi - rekao je Vučić.

Dodaje da se mora izaći u susret ljudima kojima je to zaista potrebno, i da se prihvata ideja opozicionih poslanika da se prihvati ideja.

- Iako znamo da će biti brojnih i ogromnih zloupotreba, ali zbog onih divnih ljudi koji se bore za svoju decu, a ne mogu da rade ništa drugo, zato prihvatamo ovo. Dakle, to pravo može da ostvari jedan roditelj deteta u teškom zdravstenom stanju, koji živi sa detetom i nije stalno zaposlen. Taj roditelj dobijaće mesečnu naknadu od 65.000 dinara, plus uplatu doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, kako bi se obezbedio puni radni staž. To znači dakle da država izdvaja 100.000 dinara po osobi mesečno. Na državi je da preko raznih komisijskih sistema pokuša da dođe do toga da ne bude zloupotreba - rekao je on i pozdravljen aplauzom.

Govoreći o obrazovanju, predsednik je rekao da je napravljen ogroman pomak kroz program dualnog obrazovanja, ali onda je došlo zbog straha zbog raznih kritičara.

- Ali ako nam se sve svodi na skraćivanje časova i građenje škola, to već radimo, i radićemo i dalje. Ja o kurikulumu reč nisam dobio o ovom programu. Ovaj program mora biti živ i interaktivan, i primajte primedbe od svih pametnih ljudi. Ukupno ćemo potrošiti na 75 projekata 220 miliona evra - rekao je on, i nabrojao mesta u kojima će biti izgrađene ili renovirane škole.

On je potom zamolio ministra da sasluša šta će sada reći, a tiče se dualnog obrazovanja i kazahstanog modela.

- Dakle, moj predlog. Oko dualnog obrazovanja, zamolio sam vas sve u Ministarstvu prosvete, da uradimo onako kako je gospođa Renold predlagala. Niste nas saslušali, vi bolje znate od nje. Rezultati su sve lošiji, i kreće sa ka sve gorem. Ja vas molim da se dodatno angažujete i da poradite na tome. Što se tiče kazahstanog modela, sve sam proveravao, vredno slušao i zapisivao. Tu je pre svega stvar o saradnji sa stranim univerzitetima, dovođenju njihovih kampusa, zatim slanja na studiranje u inostranstvo, uz obavezu povratka. Do kupovine franšiza stranih univerziteta. Tri su modela nabrojana, to je regionalno pozicioniranje u okolini odgovarajućih industrijskih centara. Na isti način država uvodi konkurenciju nekim našim univerzitetima. I zato su i skočili, da sačuvaju svoje lične privilegije, da nas spreče da dovedemo Bocconi iz Milana ili Luis iz Rima. I tada je revolucija krenula. Dirnuli ste u osinje gnezdo, zato što su hteli da zadrže privilegije i da se ništa drugo ne promeni. Zato vas molim da uzmete u obzir moju primedbu i molbu - rekao je predsednik.

Vučić je naglasio da veštačka inteligencija postaje faktor proizvodnje, i da to zavisi od energije i računarskih kapaciteta. To je šesta tačka obraćanja.

- Proizvodnja više neće zavisiti od rada, već će ekonomije moći da rastu iako će ukupan obim rada da opada. Očekuje se povećanje produktivnosti od čak 700 odsto, zahvaljujući AI. To će naravno dovoditi i do otpuštanja ljudi. Slabiće i javne finansije, pošto će poreski sistemi da slabe. Dalje, data centri će trošiti dosta vode, LNG-a, za hlađenje. Očekuje se da će veštačka inteligencija pokrenuti jednu od najvećih preraspodela kapitala u ljudskoj istoriji. Ona je toliko značajna da će svi koji nisu dovoljno spremni imati velikih problema da održe korak. Svega mali broj zemalja, 15 odsto, uspeće da napreduje, i to su zemlje, a nadam se da će među njima biti Srbija, koje će integrisati AI u obrazovanje, zdravstvo, javnu upravu... - naglasio je on.

Ilon Mask predviđa da će AI učiniti poslove opcionim u narednom periodu, kaže predsednik.

- Amerikanci su najbolji u softveru u svetu, Kinezi su za njima. Ali Kinezi imaju najbolji hardver, a Amerikanci su za njima. Mi ćemo pokušati da povežemo to, najbolji softver sa najboljim hardverom. Dalje, Kina je najavila da će u svako preduzeće da ubace veštačku inteligenciju, u 90 odsto kineskih preduzeća. Naravno, nisam govorio o veštačkoj inteligenciji u zdravstvu, gde će pacijenti dobijati rezultate sa recimo magnetne rezonance za 5 minuta, a ne za 25 dana - rekao je Vučić.

Čitavi sektori biće reorganizovani oko veštačke inteligencije, i dodaje da se očekuje da će se ubrzati autonomna naučna otkrića od 2035. godine.

- Računarska snaga i energija postaju odrednica suverene državne moći. Zato molim Mihaila Jovanovića i Marka Čadeža da izađete i obavestite ljude koliki nam je značaj veštačke inteligencije u ovom programu - rekao je on.

Jovanović je skrenuo pažnju na proizvodnju čipova, obezbeđivanje uslova za funkcionisanje data centara, ali i da srpski jezik mora naći svoje mesto u svetu koji se razvija nikad većom brzinom.

- U Kragujevcu gradimo najsavremeniji centar za sajber bezbednost, koji će čuvati podatke i državne sisteme, institucije i građane - rekao je Jovanović.

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež je rekao da smo mi jedna od retkih zemalja u Evropi koja ima infrastrukturu da napravi nacionalnu platformu za veštačku inteligenciju.

- Srce svega toga, i voleo bih da svi to zajedno razumemo, je srpski nacionalni jezički model - LLM. Jezički model je sistem veštačke inteligencije koji razume jezik, odgovara, daje odgovore. ChatGPT je jedan jezički model, na primer. Kada vaša firma, bolnica, njemu postavi pitanje, ti podaci napuštaju Srbiju. On ne poznaje naša pisma, propise, zakonodavstvo kako treba. Srpski jezički model poznaje sve to. On ne podatke van granica, on poznaje sve vezano za Srbiju. Kada imamo nacionalni jezički model, a naš zadatak je da ga napravimo do Ekspa 2027. Kada imate LLM treniran na domaćim podacima, usevima, to bi vam donelo 30 odsto veći prinos. To je srce same aktivnosti, da bi uopšte uspeli da koristimo veštačku inteligenciju u budućnosti - naglasio je Čadež.

Sedma tačka je energetika, kako je istakao predsednik - jedna od najvažnijih tema.

- Zahvaljujući posvećenosti države, danas nemamo vidljivih problema. Što se tiče nafte, da bi ljudi prekinuli besomučno da kupuju, neće biti nestašice nafte i derivata. Biće teška situacija za ministarstvo finansija, za Vladu i državu. Mi sada imamo rezerve dizela 418 hiljada tona, što je dovoljno za 74 dana da ništa ne napravi rafinerija. Benzina 94.860 tona, dovoljno za 71 dan. To je zato što smo se spremali i vodili računa, i oko cele priče oko NIS-a. Budite mirni, mi imamo rezerve. Rezerve su da budu rezerve, ja ne volim da ih trošimo - rekao je Vučić.

Dodaje da imamo 400 miliona kubnih metara gasa u Banatskom dvoru, i još 150 miliona u Mađarskoj.

- Hoću da kažem ono što je važno. Uložićemo najmanje 14.4 milijarde evra u energetiku. To smo opredelili i odredili kako i na šta se troši. U proizvodnju ćemo uložiti 6 milijardi evra, obezbedićemo dodatnih 1 gigavat proizvodnje iz gasa. Podsticaćemo i privatnu inicijativu. To može, ali ne može berzanska cena. Ne može da se zarađuje na državi, nego se dogovaraš sa državom koliko će biti niže od berzanske cene - rekao je predsednik.

Pravićemo gasne interkonekcije prema Severnoj Makedoniji i BiH, a kako stvari stoje i verovatno prema Hrvatskoj.

- Ono što me brine je da postoje različite vrste napada zbog ludila koje vlada u svetu. Zato će naša vojska obezbeđivati kompresorske stanice u Žabarima. Manji broj vojnika će čuvati merne stanice - kazao je predsednik.

Predsednik je zamolio ministarku energetike Dubravku Đedović Handanović, koja je rekla da energetska bezbednosti postaje jednaka sa nacionalnom bezbednošću.

- Moraćemo da ulažemo više, da bi se osećali sigurnije i bezbednije, da omogućimo privredni razvoj, novih tehnologija, AI. Sve to je nemoguće bez energije. Ratovi se vode zbog energije i gasa, a naš sistem je napravljen 70-ih godina, i posle toga je vrlo malo ulagano. Mi smo to počeli da menjamo, napravili smo Balkanski tok, termo-blok u Kostolcu, ali to je sve ništa u odnosu na ono što nas tek čeka. Zato moramo da sanjamo, mnogo više da radimo, da budemo odgovorniji. 30 odsto svih ulaganja u ovom planu je u energiju - kazala je ona.

Naglasila je da se sada pravi telo za uspostavljanje nuklearnog programa, koja će nam biti neophodna u budućnosti.

- Mi moramo imati 60 odsto više proizvodnih kapaciteta imati nego što sada imamo. Ne sme dolaziti do prekida kada padne sneg, moramo jačati mrežu u celoj zemlji, rekonstruisati sve. Čak 1000 kilometara dalekovoda, moramo ulagati u industrijske zone, u Šapcu, Leskovcu, Inđiji, da bi mogli da jačamo privredu i privredni rast - rekla je ministarka.

Ministarka Mesarović je zatim rekla da je neophodno graditi nove industrijske parkove, i rekla je da će se u okviru njih razvijati RND centri.

- Očekujemo da će to našu privredu i u budućnosti održati jakom i stabilnom, i idemo ka tome da samo oni koji ne žele da rade neće imati radno mesto. Industrija je naša najveća grana i razvojna šansa - rekla je ona.

Osma tačka programa su putevi, železnica i metro. Predsednik kaže da se u Srbiji u ovom trenutku radi na 380 kilometara auto-puteva.

- Predviđamo da uradimo još 578 kilometara auto-puteva do 2035. godine. Sve ukupno, proporcionalno veličini naše zemlje bismo oborili time sve rekorde u svetu - rekao je on.

Govorio je o obe faze izgradnje auto-puta Vožd Karađorđe, zatim i popularnim "Smajlijem" i drugim velikim putnim pravcima.

Dodao je da je plan da se uradi 1219 kilometara železnica, i da nas politika ne sme zaustavljati u izgradnji važne infrastrukture, a potom je predstavio šta je trenutno u izgradnji.

Predstavio je i šta je u planu po pitanju izgadnje železnice, i naglasio je da je većina kilometraže deo sistema pruge Beograd-Niš.

