Čadež: Nacionalna strategija 'Srbija 2030' prepoznaje AI kao ključ budućeg razvoja

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež izjavio je da svaki segment nacionalne strategije "Srbija 2030", koju je danas predstavio predsednik Aleksandar Vučić sa članovima vlade, prepoznaje tehnologiju i veštačku inteligenciju kao ključne elemente budućeg razvoja zemlje.

Čadež je u izjavi za Tanjug ocenio strategiju kao sveobuhvatnu trasu daljeg razvoja.

"Čini mi se da je zaista, na jedan dobar način, predstavljen plan kako Srbija želi da se razvija. To je jedna važna stvar", rekao je Čadež.

Druga važna stvar, kako je rekao, jeste to što strategija prepoznaje da bi dalji rast trebalo da podrže nove tehnologije.

"Svi smo svesni da bez primene novih tehnologija, pre svega mislim na veštačku inteligenciju i digitalnu infrastrukturu koja je podržava, nećemo uspeti da ostvarimo razvoj ni u jednoj oblasti", ocenio je Čadež.

Predsednik PKS dodaje da Srbija u tom smislu ima dobru poziciju, jer je na vreme ulagala u razvoj digitalne infrastrukture.

"Pre svega u veliki Državni data centar u Kragujevcu, koji je jedan od najmodernijih, koji je optimizovan i koji može da radi sa čipovima za veštačku inteligenciju. Dakle, imamo već superkompjutere, koji će se proširiti sa još jednim. Sve to zaokružuje jednu nacionalnu AI platformu - platformu veštačke inteligencije, koja može da podrži industriju", naveo je Čadež.

Objašnjava da je AI mnogo više od čet GPT-a.

"Veštačka inteligencija je zapravo kada vi unesete podatke, a ako imate dobre data setove i ako su podaci dobri, oni će proširiti određeni model nekim svojim lokalnim znanjem i potom ih stavi u data centar, kako ti podaci ne bi išli dalje, van zemlje. Onda možete raditi predikcije i optimizacije procesa", rekao je Čadež.

Primena tih modela je, prema njegovim rečima, široka.

"Bilo da je u pitanju predikcija useva u poljoprivredi, bilo da se radi o tome da svoj proizvodni proces poboljšate i optimizujete kroz predikcije koje su bazirane na alatima koje koriste veštačku inteligenciju, pa do javne uprave ili predikcija u zdravstvu. Kada imate podatke o tome koje su bolesti u lokalu, koje su specifične bolesti, kako dolazi do zaraze, od čega ljudi najviše boluju, onda možete da radite i predikciju lekova koje treba da nabavljate i tako uštedite mnogo novca državi", rekao je Čadež Tanjugu.

Ističe da iz tih razloga sve zemlje, uključujući našu, razmatraju nacionalnu suverenu AI platformu.

"Ono što je kod Srbije dobro jeste što imamo dobru infrastrukturu i već smo počeli da radimo na stvaranju tog nacionalnog jezičkog modela, dakle da jedan veliki model uzmemo, doradimo ga lokalnim znanjem, stavimo na lokalni data centar i sa lokalnim superkompjuterom možemo da vrtimo softvere, koji su bazirani na veštačkoj inteligenciji i da time pomažemo. To vam je kao digitalni autoput", kaže Čadež.

Dodaje da to omogućava veću konkurentnost kompanijama, ali i da pružaju bolje proizvode i usluge.

"To će u budućnosti određivati da li ćete uspeti ili nećete uspeti na tržištu. Da li ćete imati proizvode koje možete da izvezete, da li ćete biti konkurentni svojim cenama ili nećete", rekao je Čadež.

On je istakao da ukoliko bi Srbija sada stala sa razvojem nacionalne AI platforme to bi dovelo do smanjivanja BDP-a za čak 50 milijardi dolara do 2035. godine.

"Nije samo problem što će vam biti manji BDP, problem je što prestajete da budete konkurentni, što prestajete da postojite", zaključio je Čadež.

