Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je danas u Palati Srbija nacionalnu strategiju "Srbija 2030".
Tim povodom, predsednik Vučić objavio je snimak sa današnjeg obraćanja, istakavši da će Srbija 2035. godine biti nezavisna, slobodna i suverena država koja je uhvatila voz revolucionarnih promena.
- Srbija 2035. godine - nezavisna, slobodna i suverena država koja je uhvatila voz revolucionarnih promena, koja je u svakoj oblasti napredovala, zemlja u kojoj ljudi vide budućnost za sebe i za svoju decu - napisao je Vučić na Instagram nalogu ''avucic''.
