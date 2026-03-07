'ZEMLJA U KOJOJ LJUDI VIDE BUDUĆNOST ZA SVOJU DECU' VUČIĆ: Srbija 2035. godine - nezavisna, slobodna i suverena država koja je uhvatila voz revolucionarnih promena

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je danas u Palati Srbija nacionalnu strategiju "Srbija 2030".

Tim povodom, predsednik Vučić objavio je snimak sa današnjeg obraćanja, istakavši da će Srbija 2035. godine biti nezavisna, slobodna i suverena država koja je uhvatila voz revolucionarnih promena.

- Srbija 2035. godine - nezavisna, slobodna i suverena država koja je uhvatila voz revolucionarnih promena, koja je u svakoj oblasti napredovala, zemlja u kojoj ljudi vide budućnost za sebe i za svoju decu - napisao je Vučić na Instagram nalogu ''avucic''.

pročitajte još Milićević: Plan razvoja nastavak vizije Srbije kao stabilne i ekonomski snažne države

Autor: Pink.rs