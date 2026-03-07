VUČIĆ DANAS PREDSTAVLJA NACIONALNU STRATEGIJU "SRBIJA 2030": Predsednik govori o velikom projektu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstaviće danas nacionalnu strategiju "Srbija 2030", najavljeno je iz Predsedništva. Strategija će biti predstavljena u 11 sati, u Palati Srbija.

Vučić je ranije rekao da je plan ''Srbija 2030'' sveobuhvatan i izuzetno komplikovan.

- Kada kažem komplikovan, mislim da neće biti samo kako će da teku med i mleko, već šta sve mi moramo da uradimo i koliko sebe da promenimo da bismo određene rezultate postigli - rekao je ranije Vučić.

Istakao je i da Srbija mora da se posveti sprovođenju ozbiljnih planova koji nije samo spisak infrastruturnih objekata koji će biti izrađeni, već obuhvata i unapređenje obrazovanja, ali i očuvanje mira.

- Nije samo izgradnja zemlje i infrastrukturnih objekata deo onoga što će biti u planu "Srbija 2030-2035", već i očuvanja mira i, pre svega, naglasio bih obrazovanje - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da, kada je reč o obrazovanju, veruje da mnogo toga može da se promeni u narednom periodu ukoliko shvatimo kakvu smo fatalnu grešku napravili prošle godine.

- Ako nismo bili u stanju da to naučimo iz grešaka nekih drugih naroda, dobro je da naučimo, a i glupo bi bilo da ne budemo u stanju da naučimo, iz svojih grešaka. Strašne smo greške napravili. Razorili smo i svoju decu i svoj obrazovni sistem i moraćemo mnogo više da radimo, mnogo uspešnije da radimo i mnogo toga da promenimo - rekao je Vučić.

Dodao je da kada kaže promene u obrazovnom sistemu ne misli na dužinu trajanja časova, već da misli na dubinske, tektonske promene.

- Hoćemo li da imamo fakultete za veštačku inteligenciju, hoćemo li da uvodimo konkurenciju sebi, svojim državnim univerzitetima - rekao je Vučić.

Naglasio je i da Srbija mora da bude spremna za veštačku inteligenciju, za robotiku, za DATA centre, za superkompjutere.

