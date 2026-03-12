'PREDVIĐAMO NAJVEĆI SKOK U BUDUĆNOST' Vučić o planu 'Srbija 2030': Uložićemo 15 milijardi u vojsku, najspremnija smo zemlja za AI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je govoreći o planu 'Srbija 2030' da će u Vojsku Srbije biti uloženo 15 milijardi.

- Ono što predviđamo je najveći skok u budućnost. Situacija u svetu nas dramatično ograničava, mi smo se bavili pre svega veštačkom inteligencijom, robotikom. Morali smo da napravimo plan koji se oslanja na AI. Srbija je ubedljivbo najpripremljenija zemlja u regionu za veštačku inteligenciju. To je 48 milijardi novca vrednosti projekata do 2035. Preko 1700 evra prosečna plata do 2030, to su trajni troškovi budžeta - rekao je Vučić za Javni servis.

Uložićemo i 15 milijardi u vojsku, saberite sa 48 milijardi, u svim oblastima će biti neprepoznatljiva, sve se menja u zemlji. Ponosan sam na taj plan, što je realan, pokazali smo širinu i ozbiljnost.

- Uz radnu snagu koja nam nedostaje, da mladi neće da idu u proizvodne pogone, nije nam dualno obrazovanje na nivou kojem bih želeo, ono što me brine je da ljudi osećaju ono što i ja - neka vrsta nejednakosti, sve veći broj izrazito bogatih i razlika između onih siromašnijih je sve veća. Moj otac ima izrazito visoku penziju i šta god meni rekao da je to zaradio, ali on ima 130 000, a neki penzioner ima 30 000. Prosečno je naravno preko 50 000. Mi kažemo povećamao 10 posto penzije, moj otac će da ima 143 000, a ovom čoveku će biti 33 000. To je 10 000 više nego ovaj drugi, a to nije fer. Šta god bilo ko mislio, boriću se da nađem način do juna da pomognemo sa penzijama koje imaju ispod 45 i 40 000. Da tu razliku smanjimo, da svim ljudima damo jednaku šansu. Da ne sprečavamo ljude da ne budu bogati, ali i da drugim ljudima damo istu šansu. To je stvar koja me veoma zabrinjava, ja to počinjem da osećam, nisam nikada bio egalitarista. Osećam da nije fer.

Autor: S.M.