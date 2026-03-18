VUČIĆ O MITINGU U BEOGRADU: Skup znači predstavljanje programa Srbija 2030 i moje obraćanje pred lokalne izbore

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas miting koji će biti održan u subotu, 21. marta a na koji znači predstavljanje programa Srbije 2030.

- Pozivam građane da ne dođe niko ko ne želi. Mi smo to dogovarali ranije, ovog puta imaćemo skup. Ovo je skup koji će se održati u Beogradu a koji znači predstavljanje programa Srbija 2030 i moje kratko obraćanje pred lokalne izbore. Ko god ne želi da dođe, ko boga vas molim, nemojte da dođete. To je vaša slobodna volja. Mene niko nije mogao da natera da budem za blokaderske stranke. Oni će da vas teraju, da vas lustriraju. Ja nudim plan i program. Ja sam davno rekao kada budemo na 26 odsto da podnosim ostavku. I dalje smo nešto iznad 26 odsto, koliko god to bilo. Časti i obraza nemaju. Mi 29. izgubimo, čestitamo iste večeri, kapa dole. Nemamo nikakav problem sa tim. U tome je razlika između nas i njih - rekao je Vučić i dodao:

- Ja mislim da su sve ljudi odlično prepoznali. Pozivam sve dobronamerne ljude koji hoće da se bori za Srbiju budućnosti, koja će da odgovara na pitanja, a ne Srbija onih koji zalupe vrata. Ako želite tu Srbiju, dobro došli ste.

Autor: Iva Besarabić