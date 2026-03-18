ZA SRBIJU, ZA NAŠU PORODICU! Predsednik Vučić objavio veliki poziv za subotu: Svi u Beogradsku arenu na predstavljanje programa SRBIJA 2030!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram nalogu zvaničan poziv za veliki skup koji će se održati u subotu, 21. marta, u Beogradskoj areni.

U snažnoj poruci koja prati objavu, predsednik je istakao da je ovo borba za svakog čoveka i svaku porodicu u našoj zemlji:

"Za Srbiju! Za našu porodicu! Sa našim narodom, za naš narod", naveo je predsednik Vučić.

PROGRAM SRBIJA 2030

Glavni povod za okupljanje u Areni je predstavljanje ambicioznog plana i programa "Srbija 2030", koji postavlja temelje za razvoj države u narednim godinama. Predsednik je ranije danas naglasio da je ovo poziv za sve koji žele napredak, a ne blokade.

"Pozivam sve dobronamerne ljude koji hoće da se bore za Srbiju budućnosti, koja će da odgovara na pitanja, a ne Srbiju onih koji zalupe vrata. Ako želite tu Srbiju, dobrodošli ste", poručio je Vučić.

Očekuje se da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta, a skup će početi u subotu, gde će biti izneti ključni ciljevi za ekonomski i društveni preporod zemlje do kraja decenije.

Autor: D.S.