SRBIJA - NAŠA PORODICA! Predsednik Vučić uputio važan poziv građanima: Vidimo se sutra u Areni, borimo se za Srbiju budućnosti! (VIDEO)

Uoči velikog narodnog mitinga u Beogradskoj areni, predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se snažnom porukom na svom Instagram nalogu. On je pozvao sve dobronamerne ljude da se sutra, 21. marta, pridruže predstavljanju programa "Srbija 2030" i zajedničkoj borbi za budućnost naše zemlje pod sloganom "SRBIJA - NAŠA PORODICA"!

Kako je predsednik ranije najavio, ovaj miting predstavlja ključnu tačku za predstavljanje daljeg plana razvoja zemlje pod nazivom "Srbija 2030". Skup se održava pod simboličnim sloganom "SRBIJA - NAŠA PORODICA", naglašavajući jedinstvo i zajednički rad za generacije koje dolaze.

– Pozivam sve dobronamerne ljude koji hoće da se bore za Srbiju budućnosti, koja će da odgovara na pitanja, a ne Srbiju onih koji zalupe vrata. Ako želite tu Srbiju, dobro došli ste – poručio je predsednik Vučić u svom obraćanju.

Očekuje se da će sutrašnji skup u Areni okupiti veliki broj pristalica iz cele zemlje, a fokus govora biće na ekonomskim ciljevima, infrastrukturnim projektima i viziji Srbije u naredne četiri godine.

Autor: D.S.