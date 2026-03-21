VUČIĆ UPOZORIO PRED LOKALNE IZBORE: Ovo je njegova poruka kandidatima u 10 opština

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se kandidatima na lokalnim izborima koji se 29. marta održavaju u 10 opština.

Zatim ću vam ja predstaviti naš plan za budućnost - rekao je Vučić.

Od predstavnika opština je zatražio da čuju šta ljudi imaju da im kaže.

- Bar 50% puta se ne jave ja kad ih pozovem, a možete misliti kako onda drugima. Zato smo krenuli da menjamo ljude, da dovodimo mlade ljude - kazao je on.

Zamolio ih je da obiđu svaku kuću.

- Saslušajte ih i recite im da ćete dati sve od sebe i ljudi će to da poštuju. Ovo je vreme promena, a ljudi traže promene da njihovo mesto dovedu na viši nivo. Molim vas da se borite, radite i da slušate ljude - rekao je on.

Ne možete da se ponašate kao do sada, jer ljudi hoće da ih čujete, saslušajte njihove probleme, poručio im je. - Ako sam ja, koji sam ponosan na to kakav smo KC u Beogradu uradili, stao da sagledam probleme u borskom zdravstvenom centru, ili u Kuli, onda i vi to morate da radite svakog dana. Zato smo počeli da menjamo sebe, ljude, one koji nas predstavljaju u opštinama, menjaćemo i vas ukoliko ne budete hteli da saslušate ljude i njihove muke. Možemo da izgradimo hiljade kilometara puteva, hale, ali ljudi nas neće poštovati ukoliko njih ne čujemo i šta su njihove potrebe.

Autor: Iva Besarabić