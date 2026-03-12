AKTUELNO

Politika

NIKADA SE NISMO PLAŠILI TEŠKOG DANA, ZNAMO ŠTA ZNAČI RADITI I BORITI SE Vučić: Samo zajedno možemo da sačuvamo naš dom, i ostanemo narod koji nikada ne odustaje

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen instagram ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane da 29. marta na lokalnim izborima u 10 gradova i opština zaokruže broj 1 i listu" Aleksandar Vučić, Srbija, naša porodica!"

"Samo zajedno možemo da sačuvamo naš dom, i ostanemo narod koji nikada ne odustaje", poručuje predsednik Vučić.

"Nikada se nismo plašili teškog dana. Znamo šta znači raditi i boriti se. Znamo kako izgleda vratiti se kući kasno, umoran ali miran - jer znaš da te neko čeka. Ta kuća, ta svetlost u prozoru, to je naša Srbija. Nisu nas čuvale reči, već dela. Grejale su nas ruke onih koji vole i veruju. Danas kada je teško, moramo da budemo ta porodica. Jer samo zajedno možemo da sačuvamo naš dom, i ostanemo narod koji nikada ne odustaje", jasan je predsednik Aleksandar Vučić.

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vučić

#Politika

#SNS

#Srbija

#predsednik

