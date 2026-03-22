'Vodimo se interesima Srbije' Mrdić: Na izborima 29. marta branimo državu na lokalnom nivou

Narodni poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić pozvao je građane u 10 lokalnih samouprava, u kojima se 29. marta održavaju redovni lokalni izbori, da podrže listu "Aleksandar Vučić - naša porodica" jer se radi o, kako je istakao, odbrani države na lokalnom nivou.

Mrdić je za Tanjug kazao da je skup SNS-a i koalicije okupljene oko te stranke, koji je održan juče u Beogradskoj areni, pokazao da Srbija treba da bude jedna velika porodica.

Kako je naveo, na skupu su promovisani i kandidati te koalicije za svih 10 gradova i opština, ali promovisane su i one najvažnije političke poruke koje je prezentovao predsednik Aleksandar Vučić.

"To je evropski put Srbije, ali i vojna neutralnost u Srbiji i da nikoga nećemo da napadamo, da smo spremni da se branimo. Naša politika je politika mira i stabilnosti, privlačenja novih investicija, gledanja isključivo interesa Srbije na prvom mestu i naravno da Srbija bude ujedinjena", istakao je Mrdić.

Kako je naveo, Srbiju smatraju velikom porodicom koja treba da okupi ljude i različitih mišljenja da bi se ostvario državni interes.

"Građani bi trebalo da apsolutno podrže liste koje nose naziv 'Aleksandar Vučić, naša porodica', iz razloga što je ovde u pitanju odbrana države i na lokalu, kao što će biti u pitanju odbrana države na predstojećim parlamentarnim i predsedničkim izborima kada god oni bili", naveo je.

Istakao je da samo jaka Srbija može da zadrži AP Kosovo i Metohiju u svom sastavu i da pomaže Srbima u Republici Srpskoj i Srbima u regionu, kao i svim Srbima gde god živeli.

Navodi da Srpska napredna stranka svake izbore smatra jako ozbiljnim i pristupa im ozbiljno.

"I kada je u pitanju briga o lokalu, da li je Bajina Bašta, da li su Lučani, Smederevska Palanka, Aranđelovac, Kula, Bor, Knjaževac, Kladovo, Majdanpek, Sevojno, lakše će se živeti tamo ako je i na lokalu dobra vlast i na republičkom nivou dobra vlast i ako republička i lokalna vlast sarađuju", rekao je Mrdić koji je i predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Ukazuje da je potrebno da Srbija gleda svoje interese.

"U ovom trenutku za Srbiju je najbolji ovaj evropski put, jer smo deo Evrope. Ali, bez ucena i gledajući naše interese, bez ulaska u NATO pakt, sa vojnom neutralnošću, bez uvođenja sankcija Ruskoj Federaciji i bez odricanja Kosova i Metohije, bez odricanja od specijalnih veza sa Republikom Srpskom i bez mešanja u ove ratne sukobe na Bliskom Istoku i sukobe u Ukrajini", rekao je Mrdić.

Navodeći da i Ukrajina i Rusija priznaju Srbiju sa Kosovom i Metohijom i da su obe zemlje prijateljske države Srbiji, Mrdić je naveo da je Iran, koji nije priznao tzv. Kosovo kao nezavisnu državu, za rezoluciju o Srebrenici glasao protiv interesa Srbije.

"S druge strane, Izrael je priznao tzv. državu Kosovo, ali kad je bila rezolucija o Srebrenici, podržao je interese Srbije. Dakle, mi gledamo interese Srbije i tom politikom treba da budemo vođeni", poručio je Mrdić.

Redovni lokalni izbori za odbornike Skupštine grada Bora i skupštine opština Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek i za gradsku opštinu Sevojno održaće se naredne nedelje, 29. marta.

Autor: Pink.rs