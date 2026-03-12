VUČIĆ O LOKALNIM IZBORIMA 29. MARTA: Ljudi kada dođu na biračko mesto na kraju kažu 'kome mogu da poverim budućnost mog deteta'

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podsetio je da je rekao da će ići na pobedu u svih 10 opština, gde će se 29. marta održati lokalni izbori.

"Ljudi posle 15 meseci maltretiranja građana, stravične štete koja je zemlji naneta, blokiranjem puteva, uskraćivanjem obrazovanja, uništavanjem investicija, samo zarad nečijih ličnih ili grupnih interesa - ljudi su to prepoznali. Ljudi kada dođu na biračko mesto na kraju kažu, kome mogu da poverim budućnost mog deteta. Imamo sve više domaćinstava u kojima bake i deke žive sami, i svi ljudi imaju strah od samoće. Ali uvek brinu o državi, ljudi moraju da vide da neko ume da razmišlja o svim kategorijama društva. Briga su mi i mladi i stari, moram da pomažem i jednima i drugima. Mlada populacija, stranka kojoj pripadam je ubedljivo najpopularnija, imamo drugih problema. Zato idemo sa sloganom 'Srbija - naša porodica", rekao je Vučić za RTS.

Otkrio je da će biti moguće da će biti razdvojeni predsednički i parlamentarni izbori.

"Izbori su uvek laki za one koji gube, za mene su užasno teški", rekao je.

Vučić je dodao da će se 20. ili 21. marta u beogradskoj Areni održati velika promocija programa "Srbija 2030-2035".

"Pozivam ljude da dođu".

Autor: Iva Besarabić