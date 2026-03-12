Lokalni izbori 2026: Ovo su liste koje se bore za glasove u 10 gradova i opština u Srbiji

Redovni lokalni izbori za odbornike u 10 mesta u Srbiji održavaju se 29. marta.

Ovo su kompletne liste koje učestvuju na izborima.

◼️ ''Aleksandar Vučić - Lučani, naša porodica'' - SNS, SPS, PUPS, SRS i Jedinstvena Srbija

◼️ ''Zvuk pravde - Zajedno za studente'' - grupa građana ''Jedan tim''

◼️ ''Zajedno za Lučane'' - stranka BUNT - Prava Srbija, lista nacionalne manjine

"Pred nama su najteži lokalni izbori" - Vučić: Opozicija ima strane instruktore, revolucija traje, a mi se borimo

◼️ ''Radomir Ivanović - Saborno, a ne podele'' - Socijaldemokratska partija Srbije

◼️''Zeleni front za studente - Dragačevo'' - grupa građana "Zeleno Dragačevo".

◼️ ''Nada za Dragačevo", Monarhisti - Novi DSS - Nacionalno demokratska alternativa " - Novi DSS, POKS

Bor

◼️ ''Aleksandar Vučić - Bor, naša porodica'' - Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, Srpska radikalna stranka i Srpska narodna partija

◼️ ''Bor, naša odgovornost'' - grupa građana ''Vreme je da se Bor pita''

◼️ "Borci za Bor" - grupa građana ''Borci za Bor''

◼️ ''Ljudi u centru - Srećko Zdravković'', grupa građana ''Ljudi u centru''.

◼️ ''Svoji na svome - dr Predrag Balašević - Vlaška narodna stranka'' - Vlaška narodna stranka.

◼️ "Dr Miloš Jovanović - dr Zoran Stojković - Nada za Bor - Nacionalna demokratska alternativa - NADA" - Novi DSS, POKS, Monarhist

◼️ ''Irena Živković - Radnička - Bor Boranima'' - grupa građana "Bor Boranima"

◼️ "Srpski liberali za zeleni Bor" - grupa građana "Srpski liberali za zeleni Bor"

Kula

◼️ ''Aleksandar Vučić - Kula, naša porodica'' - SNS, SPS, Savez vojvođanskih Mađara, SRS i Zajednica Srba - Branislav Švonja

◼️ ''Glas mladih opštine Kula'' - grupa građana "Glas mladih opštine Kula"

◼️ ''Mladi za Kulu'' - grupa građana "Mladi Kula"

◼️ ''Rusinska lista'' - Ruska demokratična stranka

◼️ ''Srpski liberali za zelenu Kulu'' - grupa građana "Srpski liberali za zelenu Kulu"

Smederevska Palanka

◼️ "Aleksandar Vučić - Smederevska Palanka, naša porodica'' - SNS, SPS, SRS, PUPS, Zavetnici i Zdrava Srbija

◼️ ''Studenti Palanke'' - grupa građana ''Oslobodimo Palanku'

◼️ ''Ujedinjeni za Palanku - Miroslav Aleksić NPS - Miloš

Parandilović NLS - Nada za Palanku" - koalicija Narodni pokret Srbije, Novo lice Srbije i NADA za Palanku

◼️ ''Izlečimo sistem - Da Palanka ozdravi'' - grupa građana "Izlečimo sistem - da Palanka ozdravi"

◼️ "Mladi za palanku - sami protiv svih" - grupa građana "Mladi za Palanku - sami protiv svih"

◼️ "Narodna lista - Zoran Milojković" - grupa građana "Jaka Srbija"

Bajina Bašta

◼️ ''Aleksandar Vučić - Bajina Bašta, naša porodica'' - SNS, SPS, SRS, PUPS i SNP, ''Zdrava Srbija - Milan Stamatović'',

◼️ ''Ujedinjeni za Bajinu Baštu'' - koalicija "Ujedinjeni za Bajinu Baštu"

◼️ "Zdrava Srbija - Milan Stamatović" - Zdrava Srbija

◼️ ''Socijaldemokratska partija Srbije - Marija Milosavljević'' - SDPS

◼️ "Izađi, izbori se za Bajinu Baštu" - grupa građana "Srpski liberali"

◼️ "Nestranački pokret za Bajinu Baštu" - grupa građana "Nestranački pokret za Bajinu Baštu"

Aranđelovac



◼️ ''Aleksandar Vučić - Aranđelovac, naša porodica'' - SNS, SPS, Zavetnici, SRS, Pokret socijalista i PUPS

◼️ ''Studenti za Aranđelovac - Mladost pobeđuje''

◼️ ''Koalicija 381 - Ujedinjeni podržavamo mlade'' - Bošnjačka građanska stranka i Stranka Crnogoraca,

◼️ ''Ruska stranka - Za bolji Aranđelovac''

◼️ "Srpski liberali za zeleni Aranđelova" - grupa građana "Srpski liberali za zeleni Aranđelovac

Knjaževac

◼️ ''Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica'' - SNS, SPS, SRS, PUPS i Zavetnici,

◼️ ''Promene - Dr Igor Milosavljević - Marko Ignjatović'' - koalicija "Promene - Dr Igor Milosavljević - Marko Ignjatović"

◼️ "Srpski liberali za zeleni Knjaževac" - grupa građana "Srpski liberali za zeleni Knjaževac"

Kladovo

◼️ ''Aleksandar Vučić - Kladovo, naša porodica'' - SNS, SPS i SRS

◼️ ''Kladovo ima nas - vreme je za promene'' - grupa građana "Kladovo ima nas - vreme je za promene"

◼️ "Srpski liberali za zeleno Kladovo" - grupa građana "Srpski liberali za zeleno Kladovo"



Majdanpek



◼️ ''Aleksandar Vučić - Majdanpek, naša porodica'' - SNS, SPS i SRS.

◼️ "Mi odlučujemo! - Dr Damjan Stevkić" - grupa građana "Mi odlučujemo! - Dr Damjan Stevkić"

◼️ "Srpski liberali za zeleni Majdanpek" - grupa građana "Srpski liberali za zeleni Majdanpek"

◼️ "Nu dau" - grupa građana "Ne dam"

Sevojno

◼️ "Aleksandar Vučić, Sevojno, naša porodica" - SNS, SPS, SRS, PUPS i Zavetnici,

◼️ ''Milan Stamatović - Avram Ilić, predsednik GO Sevojno - Zdrava Srbija - Zdravo da pobedi" - Zdrava Srbija

◼️ ''Ujedinjeni - Sevojno'' - grupa građana "Ujedinjeni Sevojno"

◼️ "Srpski liberali za zeleno Sevojno" - grupa građana "Srpski liberali za zeleno Sevojno"

