'SRBIJA JE DANAS ZEMLJA ODGOVORNIH LJUDI! Vučić na veličanstvenom skupu SNS: Da ih pobedimo ubedljivije nego ikad! STRAŠNO JE VAŽNO KAKO ĆETE BIRATI NA IZBORIMA! (FOTO+VIDEO)

Na velikom skupu Srpske napredne stranke, u "Beogradskoj areni", predstavljeni su kandidati za lokalne izbore koji se 29. marta održavaju u 10 opština.

Kandidatima se obratio i predsednik Aleksandar Vučić, koji im je, kao i građanima Srbije saopštio važne poruke za njih.

19:03 - Spektakularnim vatrometom završen skup

18:19 - VUČIĆ DOČEKAN UZ OVACIJE

- Dobro veče, Arena. Dobro veče građani Srbije, dragi prijatelji - rekao je predsednik na početku, dok su okupljeni građani sve vreme uzvikivali "Aco, Srbine" i "Pobeda".

- Hvala vam na veličanstvenom dočeku i na nečemu što nisam doživeo do sada u svojoj karijeri - rekao je Vučić zbog ovacija koje su trajale gotovo deset minuta.

- Predstaviću šta nam je to plan i ideja. Pre svega uz ogromnu zahvalnost vama i onima koji nisu mogli da uđu u Arenu hoću da pozdravimo ogromnim aplauzom Ivicu Dačića, koji večeras nije fizički sa nama i sve naše druge koalicione partnere s kojima zajednički bijemo ovu bitku.

- Ispred sebe vidim jedan transparent, mi koji smo mnogo puta dolazili u Arenu znamo da je to nivo 400. Neko je na njemu napisao 15.03.2025. Piše "samo smo stajali, gledali vas i pobedili".

- Vi koji ste taj transparent istakli stali ste u srcu Beograda i rekli "mi smo na braniku otadžbine, nikog ne vređamo ali smo tu i ne damo našu Srbiju. Sačuvali ste i odbranili našu Srbiju.

- Treba da vidimo šta treba da uradimo za naše ljude. Otići ću da svega nekoliko minuta razgovaram sa kandidatima i onima koji su predstavnici ovih opština, a zatim ću vam ja predstaviti naš plan za budućnost - rekao je Vučić i dodao da nikad u životu ovakvu atmosferu nije video i doživeo.

- Pre nešto više od godinu dana, bilo je teško, zemlja je napadnuta i spolja i iznutra. U danu kada su državne institucije prešle protiv države, u danu kada su mislili da će SRbija biti na kolenima, vi koji ste istakli taj transparent, stali ste u centru Beograda i rekli mi smo na braniku otadžbine - rekao je Vučić.

- Moja prva poruka za sve vas koji dolazite iz tih opština je - ne možete da se ponašate kao do sada, jer ljudi hoće da ih čujete, saslušajte njihove probleme. Ako sam ja, koji sam ponosan na to kakav smo KC u Beogradu uradili, stao da sagledam probleme u borskom zdravstvenom centru, ili u Kuli, onda i vi to morate da radite svakog dana. Zato smo počeli da menjamo sebe, ljude, one koji nas predstavljaju u opštinama, menjaćemo i vas ukoliko ne budete hteli da saslušate ljude i njihove muke.

- Možemo da izgradimo hiljade kilometara puteva, hale, ali ljudi nas neće poštovati ukoliko njih ne čujemo i šta su njihove potrebe. Zato vas molim da obiđete njih u narednih 7 dana, da vide vašu marljivost i posvećenost i da želite i sebe da menjate. Neće ljudi izabrati promene na lošije, već one koji svako njihovo selo mogu da dovedu na viši nivo života. Moja poruka za vas je - Borite se za ljude! - poručio je Vučić.

- Jedan veliki pozdrav za našeg Andriju. Izboriće se on. Dečak junak! - rekao je Vučić.

- Oni koji žele vlast u našoj zemlji ne mogu da podnesu bolesnu decu, već su im i oni meta napada. Zbog svega što su prethodnih dana radili i danas, nazivali nas "stokom i đubradima". Ja na sve to kažem hvala njima i hvala vama što ste u stanju to sve da izdržite, da budete pristojni i da im na to nikada ne odgovorite. Ali da znamo kako da sačuvamo Srbiju od takvih koji bi je očas posla srušili. Hvala vam na tome što ste bolji, pametniji pristojniji, čuvate našu Srbiju jer lepa reč i gvozdena vrata otvara.

- Pre godinu dana kad sam rekao da smo pobedili te napade, gotovo mi niko nije verovao. Ja sam znao da se nešto prelomilo u ljudima u onom trenutku kad su shvatili da nam je država napadnuta i da samo preostaje streljanje. Jedino što im je bio program bilo je "plivaćete, gonićemo vašu decu, tući ćemo vas". Mi to njima nikad nećemo da nudimo, nudićemo nove i obnovljene škole i vrtiće, vozove i aerodrome, da zajedno sa nama rade na napretku i boljitku Srbije.

- Svet se promenio drastično i dramatično. Od 2020. kad prestaje era globalizma, svakoga dana svet se menja i mnogi od nas to ne želimo da vidimo. I verujemo da ćemo sutra da se vratimo u neki period pre 10, 20, 30 ili 50 godina, neće se to dogoditi.

- Mi smo vojno neutralna zemlja i ostaćemo. To nije lako. Što se nas tiče, naš je izbor da budemo slobodna, suverena zemlja, da ne budemo deo nijednog vojnog pakta, da sami čuvamo svoje nebo i svoju zemlju. I kao takvi moramo da budemo dovoljno snažni da odvratimo svakoga od potencijalne agresije na našu zemlju. Malo ko mi je verovao kad sam pričao šta treba da radimo za to. Danas je Srbija snažnija u vojnom pogledu nego ikada u svojoj istoriji.

- Mi nikog nećemo da napadamo, svakoj majci u ovoj zemlji hoću da obećam mir i stabilnost. Nemamo dece za bacanje, hoću decu da planiraju svoju budućnost u ovoj zemlji, da rade ovde, da se ponose svojom zemljom, ali za to moramo da budemo jaki i bićemo još jači.

- Na njihove pretnje, kada formiraju saveze mi ćemo uvek staloženo da odgovaramo i da kažemo "mi vas poštujemo, nemamo ništa protiv vas, nećemo da vas napadamo", ali jedino što možemo da kažemo "Srbija je tvrd orah, a tvrd orah je voćka čudnovata, ne slomi ga, ali zube polomi".

- Mi ćemo da radimo svakoga dana naporno na podršci našem narodu na KiM. To je naš narod, naša zemlja i po Međunarodnom pravu, i povelji UN i Ustavu Srbije i niko ne može da nam ga otme i možete da govorite i radite šta vam je volja vi svetski vođe, ali uvek morate da znate da nikada nikoga u Srbiji nećete naći ko može da se odrekne svoje kolevke. Hvala našem narodu svuda gde živi na KiM, čuvali su nam otadžbinu uvek kad je bilo najteže i znam da će to uvek da rade.

- Čuvaćemo mir, stabilnost i bratske odnose sa Bošnjacima koji ovde žive, kao i svugde na Balkanu. To je naš zadatak i naša obaveza.

- Naša politika mira, bezbednosti i stabilnosti je politika zemlje koja se nalazi na evropskom putu. Pre četiri godine smo pokazali da smo samostalna zemlja i nismo hteli da se odreknemo prijateljstva. Znamo mi šta su sankcije. Jedini smo koji nisu uvodili sankcije Rusiji i koji ne odustaju od prijateljstva sa svojim tradicionalnim prijateljima na istoku. Gradimo odnose sa Kinom, kao i sa Amerikom. Ono što je interes Srbije, to je naša politika.

- Ima neke stvari koje sam primetio, a koje možemo da ispravimo i oko kojih nisam skeptik, već optimističan. Gde god sam pošao, ljudi mi kažu "napreduje Srbija, vidimo rezultate, ali ne možemo da podnesemo da imamo ljude koji su mnogo bogatiji a da imamo dosta onih koji teško žive". E to ćemo u narednom periodu da promenimo. Tu nepravdu moramo da ispravimo, i ti ljudi koji imaju najniže penzije obezbedićemo im da imaju više penzije. I ti ljudi imaju pravo na dostojanstven život.

- Za samo 4 godine prosečna plata u Srbiji biće 1.700 evra. To je naš plan i program, to je ono što obećavamo građanima i ono što nudimo, ono što je za nas od presudnog značaja.

- Mi moramo da se izborimo pod ovim sloganom "Srbija, naša porodica", za punu trpezu u svim našim domovima i da to ravnomernije i pravednije raspodelimo, da nam ne budu bogati samo Beograd, Novi Sad, samo veliki gradovi, da svuda ljudi imaju punu trpezu, da ljudi vide da smo stvorili pravičnije društvo. Ako se ovome posvetimo i priznamo svoje greške, sasvim sam siguran da mnogo toga možemo da menjamo i promenimo.

- Uveren sam da ako možemo da promenimo zdravstvo, da uvozimo sve moguće nove mašine ali u bolnice i domove zdravlja u svakom selu, ako ne može, onda da imamo ambulantna kola da idu u svako to selo, to smo zaboravili, nije sve u zgradama, moramo da pokažemo dušu, srce i brigu, to u narednom periodu mora da bude najvažnije.

- Obrazovanje... uništili su nam čitavu generaciju. Srbija je išla prebrzo napred, mnogima to nije odgovaralo. Zato ćemo morati tome da se posvetimo više. Da u nove generacije i njihovo školovanje uložimo koliko nismo u prethodnih 60 godina, da nadoknadimo ovo strašno zlo koje su nam priredili pre godinu dana neki neodgovorni ljudi koji nisu razumeli šta znače deca i šta znači Srbija.

- Kada govorimo o energetici, imamo bezbroj problema, sankcije Rusiji i Srbiji, čekamo kada će ta saga da se okonča i uz sve te probleme u Srbiji ograničenja na kupovinu benzina, dizela i naftnih derivata nema i neće biti problema, svega imamo dovoljno.

- Srbija se promenila. Danas je ona zemlja ozbiljnih i odgovornih ljudi koji znaju kako da gaze u budućnost. Kvalitet života nisu samo plate i penzije, to je da uđemo u korak sa svetom sa veštačkom inteligencijom, ali i kako da imamo čistiji vazduh i posebno kako da obezbedimo dovoljno hrane u budućnosti. U Srbiji neće biti problema ni sa hranom ni sa vodom i uložićemo dovoljno da brinemo o našim poljoprivrednicima.

- Ako ima nešto na šta sam ponosan, to je izgradnja puteva, i tek ćemo da gradimo. I sve to ne bismo mogli da nije vas, odgovornih i ozbiljnih ljudi.

- Nikoga uvredili niste, nijedan traktor niste uništili. Samo ste im rekli "volimo Srbiju, branićemo Srbiju". Moj najdublji naklon vama, dragi prijatelji.

- A pobeda tek sledi. Godinu dana su nam rušili Srbiju, pretili Srbiji, mi njima nećemo, samo ćemo da ih pobedimo i da ih pobedimo ubedljivo! Posebno hvala vama, drage žene, vi ste bile najhrabrije, i stub porodice i društva. Pozivam vas sve da 29. izađete na izbore, a onda da se dogovorimo kako Srbiju da vodimo do 2030. godine i da ih pobedimo pošteno! Ako pobede, čestitaćemo. Ako pobedimo, slavićemo čitavu noć. Da se borimo za našu Srbiju, našu jedinu otadžbinu. Sve najbolje želim vašim porodicama. Živela sloboda, da ih pobedimo ubedljivo, ubedljivije nego ikada - poručio je predsednik Vučić.

Kraj programa upriličio je veličanstveni vatromet.

18:30 - OGLASILA SE PORODICA MALOG ANDRIJE

18:15 - Oglasio se Ivica Dačić

18:09 - Sonja Ilić, poslanica koja je povređena u incidentima na sednici parlamenta kada je opozicija bacila dimne bombe u skupštinskoj sali

17:59 - SESTRE GOBOVIĆ IZVODE HIMNU SRBIJE

17:54 - TRENUTNA SLIKA ISPRED ARENE

17:52 - DANIJELA NIKOLIĆ I SANDRA BOŽIĆ NA SKUPU

17:38 - STIGAO I MILOŠ VUČEVIĆ

17:38 - VIŠE OD 30.000 LJUDI SKANDIRA IME PREDSEDNIKA SRBIJE

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

17:22 - PREKO 2.000 BAJKERA PRATI VUČIĆEV AUTOMOBIL DO BEOGRADSKE ARENE

Iako blokaderi čvrsto veruju da su bajkeri uz njih, predsednik Vučić ih je još jednom demantovao! Tome svedoči činjenica da je na hiljade bajkera upravo u ovom trenutku u pratnji predsednika koji se uputio ka Beogradskoj areni.

17:09 - PREKO 70.000 ISPRED I U ARENI

16.42 - Ana Brnabić o atmosferi u Areni - Super atmosfera, velika zahvalnost ljudima što su došli da podrže predsednika Vučića. Ljudi su se odazvali, ulazimo u tu poslednju nedelju pred izbore - rekla je Brnabić.

Učim svaki dan, trudim se sve da razumem, kada obilazite ljude, kada ih čujete, to je velika razlika između SNS i drugih strana, posebno blokadera, rekla je ona.

- Mi radimo za građane, mi smo jedan tim na čelu sa Vučiće. Mi ne tražimo pdoršku stranaca, već od naroda. Vidimo ljubav i jedinstvo. Ljudi ne razumeju naš narod. Našeg čoveka ne možete da ucenite, uplašite, oni su tu da bi podržali Vučića i tim - rekla je Brnabić.

Ceo dan sam gledala šta pišu blokaderi, da smo u toru, stoka, i onda će sutra da traže njihov glas, pa će da se čude kako oni pametni i idealni ne mogu da dobiju glas, dodaje predsednica Narodne skupštine.

Biće potrebno mnogo vremena da pomirimo naše društvo, ali verujem da ćemo ponovo rezultatima dokazati koliko svako u našoj Srbiji ima koristi od mudre politike Aleksandra Vučića.

- Pa pogledajte danas, na našim pumpama ima goriva, nema gužve, ne oseća se kriza. Svako ko ne voli Vučića, oseća benefite rada predsednika. Srbija je za mene porodica - dodala je ona.

16.20 - Mesarović o skupu

Među prisutnima je i potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adriјana Mesarović koja ističe koliko je ponosna što se ovoliki broj ljudi danas okupio kako bi pokazao snagu zajedništva kojom se korača ka boljoj i uspešnijoj Srbiji.

- Ovo je trenutak zajedništva i jedinstva. Skup vere u politiku Aleksandra Vučića, vere da možemo dalje da gradimo našu Srbiju, da je modernizujemo, da otvaramo nova radna mesta, da budemo jedna od najviše rastućih ekonomija u Evropi, vere da možemo još više da povećamo plate i penzije i vere u bolju Srbiju. Ponosna sam na ove brojke, ponosna sam na ovaj narod koji je došao da čvrsto pruži podršku politici Aleksandra Vučića i podršku ka jednoj većinskoj Srbiji koja želi mir i stabilnost. To je i prva tačka naše strategije plana "Srbija 2030" i "Srbija 2035" - rekla je Mesarović.

SNS u Beogradskoj areni organizuje veliki skup gde će biti predstavljeni planovi za naredni period kao i projekti koji direktno utiču na život građana širom Srbije od infrastrukture, zdravstva do ekonomskog razvoja i obrazovanja.

Prisutnima će se obratiti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji će govoriti o Strategiji 2030, kao i o idejama za svih 10 pomenutih lokalnih samouprava.

16.20 - ISPRED ARENE NA HILJADE LJUDI

16.00 - POČEO VELIČANSTVENI SKUP

Odmah na početku upriličen je svečani program, a Garavi Sokak zabavlja okupljeni narod.

Potom je nekoliko pesama otpevao i Zli pevač Lazović.

15.47 - "Oj Kosovo, Kosovo" se ori Arenom

15.15 - Arena puna

Arena je već puna ljudi koji su došli na veliki skup, a koliko je veliki odziv najbolje svedoči da je i dalje ogroman broj ljudi ispred.

Sve više ljudi ispred Arene

Arena je bila ukrašena balonima u bojama srpske zastave kao što je bilo i najavljeno a sam prostor izgleda veličanstveno, u susret predstojećem događaju sve je već spremno.

Više od 3000 Kruševljana kreće ka Beogradu

Više od 3.000 Kruševljana krenulo je put Beograda kako bi pružili podršku predsedniku Aleksandru Vučiću na velikom skupu koji se održava u Beogradskoj areni.

Prema rečima učesnika, očekuje se da skup u Beogradu okupi veliki broj ljudi iz svih krajeva zemlje, što, kako navode, predstavlja jasan pokazatelj jedinstva i podrške aktuelnom državnom rukovodstvu.

U toku poslednje pripreme za skup

Poslednje pripreme za veliki skup u Areni su u toku. Kako je najavljeno, kapije će biti otvorene od 14 časova.

Lider naprednjaka Miloš Vučević rekao je da će tu biti svi koji podržavaju Srbiju i njenu politiku nezavisne i vojno neutralne zemlje, koja razmišlja svojom glavom, sedi na svojoj stolici, čuva Kosovo i Metohiju i vodi brigu o Republici Srpskoj.

- Slike iz "Arene" biće slike ponosa Srbije, predstavićemo koncept svih naših lista gde ćemo, pored opuštenije atmosfere, imati i radni deo. Biće i zabavnog i političkog dela. Predsednik Vučić i drugi učesnici razgovaraće sa narodom i preneće ključne poruke, predstavićemo program Srbije 2030-2035, pričaćemo i o razvoju lokalnih samouprava, prvenstveno onih koje 29. marta izlaze na izbore. Ljudi će da vide koga smo kandidovali. Kod nas je sve transparentno, nema Cipiripija, Kaluđera i opskurnih likova. Sve je vrlo jasno, čisto i građani mogu da razumeju šta je naša politika - kazao je Vučević, i dodao:

- Mi smo svi ucenjeni, uplašeni, naterani, čipovani da dođemo u Arenu i opet ćemo doći u Arenu. A vi poštovani blokaderi probajte da se skupite, radite vaš posao, jer vi ste slobodoumni građani. Naravno, govorim ovo cinično. U 21. veku, u doba društvenih mreža, iluzorno je pričati, a kamoli raditi takve stvari koje spominju. Mi smo stranka sa najviše članova i sa najvećom podrškom.

Nacionalna strategija "Srbija 2030", koju je pre dve nedelje predstavio Vučić, obuhvata deset ključnih tačaka za razvoj države, fokusiranih na ekonomski rast, infrastrukturu, tehnologiju i očuvanje stabilnosti. Glavni ciljevi su značajno povećavanje životnog standarda, plata i penzija, uz velika ulaganja u zdravstvo i ukidanje lista čekanja, obrazovanje, energetiku i brze pruge, kao i dalju digitalizaciju i razvoj veštačke inteligencije.Reč je o, kako je najavljeno, najambicioznijem programu do sad, koji obuhvata investicije vredne više milijardi evra i zahteva istovremeno sprovođenje reformi u više ključnih sektora.

Autor: Jovana Nerić