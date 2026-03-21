'OVO JE SRBIJA U KOJU VERUJEM KAO MAJKA I KAO ŽENA' Sonja Ilić se obratila na velikom skupu u Areni: Stojim ovde zbog Gavrilove budućnosti, jer njegovo sutra i sutra sve NAŠE DECE zavisi od izbora koji danas napravimo

Na velikom skupu Srpske napredne stranke, koji je počeo u 16 časova u "Beogradskoj areni", biće predstavljeni kandidati za lokalne izbore koji se 29. marta održavaju u 10 opština.

Prema prvim zvaničnim informacijama oko 70.000 ljudi prisustvuje velikom skupu kako bi pružilo podršku mudroj politici koju vodi predsednik.

OGLASIO SE MUP: Oko 70.000 građana prisustvuje na skupu SNS u Beogradskoj areni

Na skupu se obratila i Sonja Ilić, poslanica koja je povređena u incidentima na sednici parlamenta kada je opozicija bacila dimne bombe u skupštinskoj sali i majka malog Gavrila koji je postao simbol pobede pristojne Srbije.

- Dobrodošli na moje predavanje! Dragi moje ljudi, kad stojim ovde ispred vas, zaista se osećam kao u svojoj porodici. Znam da sam među dobrim ljudima, znam da sam među onima koji čuvaju svoju zemlju, svoje komšije i koji vole i poštuju svoje žene, majke, sestre i koji brinu o svojoj deci. Moj Gavrilo će uskoro napuniti godinu dana. Slavićemo njegov prvi rođendan, srećni što ga imamo, zdravog i naprednog. Sve što sam ikad radila, radila sam za njega i njegovu budućnost. I danas, ovde stojim, ne da bih se prisetila kako sam ga mogla izgubiti u nasilju prošle godine, koje sam preživela zajedno sa svojim kolegama - rekla je Sonja i dodala:

- Ne stojim ni da bih se prisetila kako su nam razarali zemlju, palili stranku, vređali nas najgore. Ne zbog toga. To smo pobedili. Stojim zbog Gavrilove budućnosti, jer njegovo sutra i sve naše dece zavisi od izbora koji danas napravimo. Ako danas budemo birali dobro, dobro će nam i biti. Ako danas budemo gradili, sutra će naša deca imati još snažniju zemlju. To je Srbija u koju verujem i kao majka i kao žena. Srbija budućnosti u koju nas vodi naš predsednik Aleksandar Vučić. Srbija, koju čuvamo, jer drugu nemamo. Srbija, naša porodica. Živela je Srbija - rekla je Sonja Ilić.

