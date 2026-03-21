TRANSPARENTI PODRŠKE PREDSEDNIKU VUČIĆU! Građani još jednom pokazali KOGA biraju i kome VERUJU - Pogledajte nestvarne prizore iz Arene (FOTO)

Na velikom skupu Srpske napredne stranke, koji je počeo u 16 časova u "Beogradskoj areni", biće predstavljeni kandidati za lokalne izbore koji se 29. marta održavaju u 10 opština.

Euforija i veličanstveno raspoloženje je vidljivo među okupljenima i u Areni — koja je dupke puna i ispred Arene, te su u jednom trenutku okupljeni zapevali "Oj Kosovo, Kosovo", kao i usklici podrške predsedniku Aleksandru Vučiću.

Građani su kao i uvek došli da pruže podršku predsedniku pred lokalne izbore u 10 opština, te su sa sobom poneli transparente kojima su još jednom pokazali da su uz svog predsednika i Srbiju koja samo ovako može da ide napred!

Predsednik Vučić se takođe obraća i postavljenim kandidatima za lokalne izbore koji se 29. marta održavaju u 10 opština.

Autor: Iva Besarabić