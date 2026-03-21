UVEK UZ SRBIJU I PREDSEDNIKA VUČIĆA: Veterani ispred Arene na mitingu SNS

Na velikom skupu Srpske napredne stranke, koji je počeo u 16 sati u "Beogradskoj areni", biće predstavljeni kandidati za lokalne izbore koji se 29. marta održavaju u 10 opština.

Ispred Beogradske arene u kojoj se danas održava veliki miting SNS su i naši veterani.

- Ja nisam kompetentan da dam miščjenje o svetskoj krizi, ali vidim da se nad svima nadvio crni oblak. Predsednik Srbije je stao nad narod... Srbija ima poštenog sveta - rekao je jedan od veterana.

- Očekujem kao i uvek da predsednik donese dobre poruke - kaže još jedan veteran.

Autor: Iva Besarabić