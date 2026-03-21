PREPUNA ARENA PEVA S VESNOM ZMIJANAC I ČEKA PREDSEDNIKA VUČIĆA: Na mitingu SNS nastupili poznati izvođači

Na velikom skupu Srpske napredne stranke, koji je počeo u 16 sati u "Beogradskoj areni", biće predstavljeni kandidati za lokalne izbore koji se 29. marta održavaju u 10 opština.

Prema prvim zvaničnim informacijama oko 70.000 ljudi prisustvuje velikom skupu kako bi pružilo podršku mudroj politici koju vodi predsednik.

Na mitingu su danas pevali Ljuba Aličić, Vesna Zmijanac, Garavi sokak, Dejan Zli Lazović, Nadežda Biljić.

Hala je ispunjena do poslednjeg mesta, a u 18 časova očekuje se obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

