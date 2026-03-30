SPS: Pobeda liste Aleksandar Vučić-Srbija, naša porodica - pobeda slobodarske Srbije

Socijalistička partija Srbije (SPS) navela je da je pobeda zajedničke liste „Aleksandar Vučić - Srbija, naša porodica“ na lokalnim izborima u 10 gradova i opština pobeda složne, dostojanstvene i slobodarske Srbije.

U saopštenju SPS-a ističe se da je to još jedna u nizu potvrda značaja dugogodišnje koalicione saradnje sa Srpskom naprednom strankom i Aleksandrom Vučićem, koja je, kako je istaknuto, garant mira, stabilnosti i odbrane državnih i nacionalnih interesa, ali i potvrda da se sve iskrene patriote jedino udruženim snagama mogu suprotstaviti destabilizaciji Srbije i ugrožavanju njenog suvereniteta.

SPS je zahvalila svim svojim članovima i simpatizerima koji su se odazvali pozivu Socijalističke partije Srbije i njenog predsednika Ivice Dačića da izađu na izbore i svojim glasom podrže zajedničku listu.

"Poseban izazov za sve nas u Socijalističkoj partiji Srbije bilo je odsustvo našeg predsednika Ivice Dačića tokom celog izbornog procesa. Pokazali smo da je SPS snažna i stabilna partija koja jedinstveno i besprekorno funkcioniše čak i u najtežim

trenucima", ističe se u saopštenju.

Dodaje se da je operativno telo Socijalističke partije Srbije za sprovođenje lokalnih izbora koordiniralo izborne aktivnosti sa svojim lokalnim odborima i aktivno učestvovalo u terenskoj kampanji.

U Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci juče su održani redovni lokalni izbori, a predsednik Srbije i član Predsedništva SNS Aleksandar Vučić izjavio je da je lista oko SNS pobedila u svih 10 lokalnih samouprava.

Autor: Pink.rs