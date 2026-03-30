Zašto je pobeda u Boru posebno značajna? Vučić o lokalnim izborima

Predsednik Srbije i član Predsedništva SNS Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je na lokalnim izborima u 10 lokalnih samouprava lista Aleksandar Vučić-Naša porodica najubedljivije pobedila u Kladovu, a da je najneizvesnije bilo u Kuli. Pobeda u Boru je posebno značajna jer je tamo Srpska napredna stranka napredovala za čak 12 do 14 odsto u odnosu na prethodni izborni ciklus 2022. godine.

Vučić je rekao da rezultatu nisu u potpunosti gotovi, ali da je nemoguće da se do kraja prebrojavanja promene rezultati.

Prema njegovim rečima, lista Aleksandar Vučić - Naša porodica u Aranđelovcu je osvojila 52,96 odsto glasova, na osnovu 90 odsto prebrojanih bioračkih mesta, dok je lista Studenti za Aranđelovac osvojila 44,9 odsto glasova.

- Treba još četiri mesta da se obrade, ali nemoguće je da dođe do promene. Naša prednost je 1.700 glasova - istakao je Vučić obraćajući se u centrali SNS-a.

Naveo je da su u Bajinoj Bašti prebrojani glasovi sa 51 od 52 mesta i da je tu lista oko SNS osvojila 53,49 odsto glasova, dok je blokaderska lista osvojila 44,35 odsto.

- Nemoguće je da tu dođe do promene - dodao je Vučić.

Vučić je rekao da u Boru nisu prebrojani glasovi na pet mesta, ali da je prednost za listu "Aleksandar Vučić - Naša porodica" 1.900 glasova, pa je nemoguće da to bude dostižno. Prema njegovim rečima, lista oko SNS osvojila je u toj opštini 49,2 odsto glasova, a blokaderska lista 43 odsto.

- Skoro četiri odsto osvojila je Vlaška narodna stranka koja će imati mandat ili dva u skupštini Bora. U Boru smo na prethodnim izborima dobili 35 odsto glasova, sada 47 do 49 odsto - naveo je Vučić.

Istakao je da je u Kladovu postignuta najubedljivija pobeda - 71,98 odsto za listu oko SNS-a, na osnovu svih prebrojanih glasova, dok su blokaderi osvojili 29,69 odsto. U Knjaževcu je, kako je naveo, 57,11 odsto glasova osvojila je lista "Aleksandar Vučić - Naša porodica", dok su dve blokaderske liste osvojile 8,9 odnosno 32,9 odsto glasova.

Vučić je rekao i da je najneizvesnije bilo u Kuli i da je u toj opštini na osnovu 39 prebrojanih od 40 biračkih mesta listaoko SNS osvojila 10.997 glasova, bez jednog biračkog mesta i da ima 50,52 odsto glasova, a blokaderi 48 odsto.

Autor: A.A.