'ŠTA SU HTELI, DA ME UBIJU?!' Vučićeva brutalna poruka blokaderima: Nemaju plan, a misle da su mnogo jaki!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će se Srpska napredna stranka (SNS) boriti da pobedi u svih 10 lokalnih samouprava na predstojećim lokalnim izborima i da uradi nešto za građane, navodeći da politički protivnici nemaju ni plan ni program, već pribegavaju političkom rasizmu.

- To je ono što je dovelo do užasnih scena proteklih nekoliko meseci i to je ono što je dovelo do upucavanja Milana Bogdanovića. Ta vrsta političkog rasizma u kojem su oni viša rasa, a mi smo niža, ma koliko bili neobrazovani, ma koliko ne razumevali politiku, ma koliko nikada ništa za svoj narod nisu uradili, oni su urbane elite koje treba da nam drže pridike, da nam objašnjavaju kako bi bilo potrebno da se ponaša, a svi ljudi bi trebalo otprilike da se pokriju ušima i slušaju šta oni kažu i da slučajno ne postoji demokratski odgovor - rekao je Vučić za televiziju Lav plus u Čačku.

Na pitanje voditelja da prokomentariše to što se manja grupa građana okupila ispred te televizije nakon što se pojavila informacija da će na njoj gostovati, Vučić je odgovorio da nije planirao da dođe u Čačak večeras, ali da je došao "samo da bi pokazao nekima da neće oni da mu odlučuju o putanji kretanja".

- Govorili su da ne smem da dođem u Čačak, da su mnogo jaki. Morate samo da mi kažete, šta su u stvari planirali? Šta, da me tuku? Da me ubiju? Samo pitam, a šta je smisao? - upitao je Vučić.

Vučić: Blokaderi nemaju plan i program

Govoreći o predstojećim lokalnim izborima on je rekao da SNS ima planove i program i da želi da uradi nešto za građane.

- Voleo bih da bude 10:0. Ne mislim da će biti, ali svakako ćemo da se borimo. To je za mene najvažnije, da se mi borimo i da mi imamo planove, da imamo program, da uradimo nešto za građane - rekao je Vučić.

Dodao je da smatra da su opozicione liste favoriti na predstojećim lokalnim izborima jer je uvek lakše onima koji su u opoziciji, pošto "ne moraju ni da objašnjavaju šta će da urade, uglavnom i nemaju plan i program, niti ih to posebno zanima".

- Prvo sam rekao da su oni favoriti i jesu favoriti. Stvarno to mislim. Uvek je lako kritikovati nekoga. I uvek ćete, svaki čovek može da pronađe hiljadu stvari zbog kojih je nezadovoljan. A šta god da uradite, malo koga ćete da vidite zadovoljnog... Rekao sam, mi ćemo da se borimo i naše je da se borimo i da pokušamo da bude 10:0. Ne mislite valjda da ćemo da prepustimo bez borbe - rekao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić