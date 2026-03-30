DALIBOR MARKOVIĆ PALMA : NA LOKALNIM IZBORIMA U NEDELJU GRAĐANI SU REKLI NE, ONIMA KOJI ŽELE DA POSVAĐAJU SRBIJU

Pobeda liste “Aleksandar Vučić – Srbija naša porodica” je pobeda Srbije. Građani Aranđelovca, Bajine Bašte, Bora, Kladova, Knjaževca, Kule, Lučana, Majdanpeka, Sevojna i Smederevske Palanke su jasno rekli da ne žele da im iko oduzme mir, stabilnost, nezavisnost i tradiciju.

“Jedinstvena Srbija je bila deo koalicije “Aleksandar Vučić – Srbija naša porodica” na nedeljnim lokalnim izborima i naši članovi i simpatizeri su aktivno učestvovali i dali svoj doprinos pobedi od 10:0”, izjavio je potpredsednik Jedinstvene Srbije Dalibor Marković Palma i zahvalio se članovima Jedinstvene Srbije na učešću u preizbornoj kampanji i podršci, kako svojoj stranci tako i koaliciji sa Srpskom naprednom strankom i Socijalističkom partijom Srbije.

“Ovi lokalni izbori su bili više od lokalnih izbora, bili su to izbori da se svima, koji žele da se Srbija posvađa, jasno kaže NE. Jedinstvena Srbija je, kako joj to i ime kaže, uvek bila protiv podela i svađa i uvek smo bili, jesmo i ostaćemo za jedinstvo i uvek smo bili, jesmo i ostaćemo uz svoju državu Srbiju. Čestitamo predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, čestitamo predsedniku SPS Ivici Dačiću čestitamo članovima i simpatizerima Jedinstvene Srbije i čestitamo građanima Srbije još jednu pobedu Srbije “bez primljenog gola” “, zaključio je Dalibor Marković Palma.

Autor: Pink.rs