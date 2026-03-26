DALIBOR MARKOVIĆ PALMA: Jedinstvena Srbija poziva građane – u nedelju glasajte za listu pod rednim brojem jedan!

Potpredsednik Jedinstvene Srbije, Dalibor Marković Palma, uputio je poziv građanima Bora, Aranđelovca, Lučana, Sevojna, Smederevske Palanke, Kule, Bajine Bašte, Kladova, Majdanpeka i Knjaževca da na predstojećim lokalnim izborima u nedelju, 29. marta, podrže listu pod rednim brojem jedan.

U svom obraćanju, Marković je istakao da je glas za ovu listu zapravo glas za stabilnost i budućnost svake porodice u Srbiji.

- Pozivam vas da u nedelju glasate za svoje porodice, za svoje gradove, opštine i za svoja sela. Pod rednim brojem jedan je vaša porodica, njena sadašnjost i budućnost. Jedinstvena Srbija je porodična i državotvorna stranka, a to je suština svih nas – porodica i država - izjavio je Marković.

On je naglasio da su lideri koalicije garant suvereniteta zemlje u složenim globalnim okolnostima.

- Na listama pod rednim brojem jedan su Aleksandar Vučić i Ivica Dačić, a oni su garancija za mir, stabilnost, nezavisnost i suverenitet. Nemamo drugu državu, Srbija je naša kuća. Lista "Aleksandar Vučić – naša porodica" je izbor vas i vaših najbližih - poručio je potpredsednik JS.

Marković je zaključio da se koalicija ne bavi političkim protivnicima, već isključivo napretkom Srbije.

-Mi se ne bavimo drugim listama. Naša tema su rezultati i planovi za naredni period, a sve to se nalazi upravo na listama pod rednim brojem jedan - zaključio je Dalibor Marković Palma.

Autor: D.S.