DALIBOR MARKOVIĆ: Samo složna i jedinstvena porodica pobeđuje u svemu

Potpredsednik Jedinstvene Srbije Dalibor Marković svim građanima čestitao Božić, najradosniji hrišćanski praznik.

Marković je građanima poželeo da im Božić donese zdravlje, radost, mir i sreću, porodičnu slogu i zajedništvo, koje je svima potrebno.

„Samo složna i jedinstvena porodica pobeđuje u svemu. Da vam se rađaju, krste i venčavaju. Praštajte, volite i budite volejni, poručio je građanima Potpredsednik Jedinstvene Srbije Dalibor Marković uz tradicionalni pozdrav „Mir Božiji – Hristos se rodi!“

Autor: D.Bošković