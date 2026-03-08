Dalibor Marković Palma uputio čestitku povodom Međunarodnog dana žena: Vi ste temelj i stub svake porodice

Potpredsednik Jedinstvene Srbije Dalibor Marković Palma uputio je pripadnicama lepšeg pola čestitku povodom Međunarodnog dana žena – 8. marta.

- Vi ste temelj i stub svake porodice, simbol nežnosti, snage i razumevanja.Svojom brigom, radom i dobrotom unosite toplinu i radost u svaki dom, dajetepodršku onda kada je najpotrebnija i nesebično pružate ljubav koja povezuje porodicu.Neka Vam svaki dan bude ispunjen zdravljem, srećom i osmehom jer Vi to zaslužujete. Srećan 8. mart - naveo je Marković.

Autor: S.M.