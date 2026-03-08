AKTUELNO

Region

Dodik: Snaga i posvećenost žena stub svake zdrave i uspešne porodice i zajednice

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/SRNA/ BORISLAV ZDRINJ ||

Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik, u čestitki povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, naglasio je važnost žena u društvu.

"Uz duboko poštovanje i zahvalnost ženama za sve što čine u svojim porodicama, na radnim mestima i u našem društvu, čestitam Međunarodni dan žena, 8. mart. Njihova snaga i posvećenost predstavljaju stub svake zdrave i uspešne porodice i zajednice", napisao je Dodik na platformi Iks.

On je ukazao da je uloga žene kao majke i supruge ogromna jer svakodnevnim trudom i ljubavlju grade bolju budućnost za decu i generacije koje dolaze.

"Tokom sedmice prisustvovao sam proslavi 8. marta u Srpcu, Zvorniku, Doboju, Laktašima i Tesliću koju tradicionalno organizuju aktivi žena SNSD-a" naveo je Dodik.

Autor: S.M.

