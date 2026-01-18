Dodik: Večeras će Republika Srpska dobiti vladu patriota, odgovornih i časnih ljudi

Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je da će večeras Republika Srpska dobiti vladu patriota, odgovornih i časnih ljudi, posvećenih Republici Srpskoj.

"Nadasve, dobiće vladu kontinuiteta, koja će nastaviti predano brinuti o nacionalnim interesima, odbrani ustavne pozicije Republike Srpske, životu svih ljudi, podizanju njihovog standarda i ekonomskom, društvenom, kulturnom, obrazovnom i svakom drugom napretku", rekao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako je naveo, vladu će podržati svi oni koji žele uspešnu i prosperitetnu Republiku Srpsku, koja je partner svima koji je poštuju, ali vazal nikome.

"Protiv će biti oni koji su spremni da je predaju u ruke sarajevske čaršije zarad 'tepsije ribe'. Ti i takvi nisu opozicija ovoj vladi, oni su opozicija Republici Srpskoj i svom narodu. Vladi, premijeru Savi Miniću i svim ministrima želim uspešan rad na sveopštu dobrobit, a sarajevskim slugama sledi zaborav", istakao je Dodik.

Minić je u subotu saopštio predlog sastava nove vlade u kojoj je pet novih ministara.

Resor rada i boračko-invalidske zaštite trebalo bi da vodi predsednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić.

Osim u resoru boračko-invalidske zaštite, Minić je predložio nove ministre i u resorima nauke i visokog obrazovanja, porodice omladine i sporta, privrede i preduzetništva, kao i trgovine i turizma.

Za ministra za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje predložen je bivši dekan Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu Draga Mastilović, za ministra privrede i preduzetništva Radenko Bubić, za ministra porodice, omladine i sporta Irena Ignjatović, a za ministra trgovine i turizma Ned Puhovac.

Mandatar za sastav Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da izbor nove Vlade, sa pet novih imena, predstavlja kontinuitet rada i poboljšanje svih segmenata rada Vlade s obzirom na to da je u ovoj godini predviđeno mnogo infrastrukturnih projekata.

Autor: Marija Radić