Dodik: Izgradnja nove bolnice u Trebinju još jedna važna pobeda Republike Srpske

Izgradnja nove bolnice u Trebinju predstavlja još jednu važnu pobedu Republike Srpske, izjavio je predsednik Saveza nezavisnih socijalnih demokrata (SNSD) Milorad Dodik.

''To je pobeda svih nas koji smo učestvovali u ovom projektu od ideje do realizacije. Nije nikada lako, ali uspeli smo da sklopimo sve neophodne elemente'', rekao je Dodik u nedelju nakon sastanka sa gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem, a prenosi RTRS.

On je izrazio zahvalnost predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na podršci ''svim projektima'' u RS i ocenio da je nova bolnica zajednički uspeh Trebinja, RS i Srbije.

''Sa predsednikom Vučićem sutra ćemo u Mrkonjićima obići sve ono što je izgrađeno zahvaljujući donaciji Vlade Srbije, a onda ćemo prisustvovati otvaranju bolnice'', rekao je sinoć Dodik.

Istakao je da Srbija i RS nastavljaju saradnju.

''Zahvalan sam Vučiću što je izdvojio vreme da prisustvuje ovoj svečanosti. Želim da ga dočekamo na najbolji mogući način. Pozivam i sve građane da prisustvuju otvaranju bolnice i da zajedno obeležimo ovu veliku pobedu'', rekao je on.

Pored toga, Dodik je izrazio i zahvalnost svima koji su učestvovali u izgradnji bolnice, pri čemu je istakao institucije RS koje su obezbedile projekte i finansiranje, kao i grad Trebinje, koji je pružio infrastrukturne i druge usluge.

Dodik je istakao i da je akademik Predrag Peško bio nosilac ''osnovne ideje'' za izgradnju.

Gradonačelnik Trebinja Ćurić naveo je da je izgradnja bolnice koštala oko 130 miliona KM, odnosno oko 66 miliona evra.

Dodao je da je sa Dodikom razgovarao i o drugim projektima na području grada.

Predsednik Vučić prisustvovaće danas svečanosti povodom otvaranja bolnice ''Sveti arhiđakon Stefan - 9. januar“ u Trebinju.

Vučić će na svečanosti prisustvovati od 12 časova, saopštila je ranije Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Autor: Marija Radić