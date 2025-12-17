AKTUELNO

Politika

'NJEGOV STAV PREDSTAVLJA ODBRANU DOSTOJANSTVA SRBIJE I SRPSKOG NARODA' Dodik podržao Vučićevu odluku da ne ide u Brisel

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Instagram.com ||

Odluka predsednika Srbije Aleksandra Vučića da ne učestvuje na Samitu Evropska unija - Zapadni Balkan je racionalna, državnička i posve razumljiva, saopštio je sinoć predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Republike Srpske (SNSD) Milorad Dodik.

- Licemerstvo i nepoštovanje koje briselska birokratija pokazuje prema Srbiji i srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i u Republici Srpskoj, više se ne mogu ni prihvatiti ni tolerisati - napisao je Dodik na svom nalogu na mreži X.

Prema njegovim rečima, od srpskog naroda se traži da pristane na uslove na koje niko ne može da pristane.

- Stav predsednika Vučića predstavlja odbranu dostojanstva Srbije i srpskog naroda i prava na jednakost s ostalim narodima - smatra Dodik.

On je ocenio da EU istovremeno pokazuje onižavajući odnos prema BiH, ne uvažavajući njenu ustavnu strukturu.

- Predsedništvo BiH je kolektivni organ, koji odluke donosi konsenzusom, zato jedan član, Željko Komšić, ne može predstavljati BiH. Stav Republike Srpske je jasan i odlučan - partnerstvo da, poniženje nikada - poručio je predsednik SNSD.

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vučić

#Milorad Dodik

#Politika

#Republika Srpska

#SNS

#Srbija

POVEZANE VESTI

Region

Dodik: Državnička odluka Vučića da ne učestvuje na samitu EU - Zapadni Balkan

Region

DODIK OSTAJE PREDSEDNIK SNSD: Osnovni sud u Banjaluci doneo odluku

Region

Dodik u Tesliću: Vreme je da Srbi prestanu da žive tuđe interese

Politika

Vučić se zahvalio na organizaciji sastanka lidera narodnih partija u Briselu: Ovaj susret predstavlja i važan korak ka daljoj stabilizaciji i poveziva

Politika

'SARAJEVO JE INOSTRANSTVO, STRANCI SHVATAJU KAKVA JE BiH ŽABOKREČINA' MOĆNA PORUKA DODIKA: Moj cilj je nezavisna Republika Srpska, nestaće ili ona ili

Politika

Dodik: Razgovor predsednika Srbije i novog predsednika Amerike odlična vest za ceo naš region (FOTO)