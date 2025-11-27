DODIK OSTAJE PREDSEDNIK SNSD: Osnovni sud u Banjaluci doneo odluku

Osnovni sud u Banjaluci odbacio je predlog Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da se Milorad Dodik izbriše iz registra kao ovlaštena osoba za zastupanje Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

Kako prenosi "Avaz", u saopštenju suda navedeno je da ne postoji zakonski osnov da se postupak brisanja pokrene po službenoj dužnosti.

"Osnovni sud u Banjaluci, odlučujući o predlogu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, da sud po službenoj dužnosti pokrene vanparnični postupak za brisanje Milorada Dodika kao lica ovlaštenog za zastupanje političke organizacije Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) iz registra političkih organizacija koji vodi ovaj sud, u veću sastavljenom od troje sudija, doneo dana 24. novembra, kojim se odbacuje prijedlog CiK Bosne i Hercegovine od 22.oktobra, s obzirom kako ni Zakonom o vanparničnom postupku ni Zakonom o političkim organizacijama niti bilo kojim drugim zakonom nije određeno da sud koji vodi registar političkih organizacija po službenoj dužnosti pokreće postupak za brisanje lica ovlaštenog za zastupanje političke organizacije iz registra", navodi se u saopštenju, prema pisanju ovog medija.

Kako se dodaje, protiv ove odluke dozvoljena je žalba Okružnom sudu u Banjaluci u roku od osam dana od prijema rešenja, putem Osnovnog suda.

Autor: Pink.rs