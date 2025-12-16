Dodik: Državnička odluka Vučića da ne učestvuje na samitu EU - Zapadni Balkan

Odluka predsednika Srbije Aleksandra Vučića da ne učestvuje na Samitu Evropska unija - Zapadni Balkan je racionalna, državnička i posve razumljiva, saopštio je danas predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Republike Srpske (SNSD) Milorad Dodik.

''Licemerstvo i nepoštovanje koje briselska birokratija pokazuje prema Srbiji i srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i u Republici Srpskoj, više se ne mogu ni prihvatiti ni tolerisati'', napisao je Dodik na svom nalogu na mreži X.

Prema njegovim rečima, od srpskog naroda se traži da pristane na uslove na koje niko ne može da pristane.

''Stav predsednika Vučića predstavlja odbranu dostojanstva Srbije i srpskog naroda i prava na jednakost s ostalim narodima'', smatra Dodik.

On je ocenio da EU istovremeno pokazuje onižavajući odnos prema BiH, ne uvažavajući njenu ustavnu strukturu.

''Predsedništvo BiH je kolektivni organ, koji odluke donosi konsenzusom, zato jedan član, Željko Komšić, ne može predstavljati BiH. Stav Republike Srpske je jasan i odlučan - partnerstvo da, poniženje nikada'', poručio je predsednik SNSD.

