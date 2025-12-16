AKTUELNO

Region

Dodik: Državnička odluka Vučića da ne učestvuje na samitu EU - Zapadni Balkan

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/SRNA/Borislav Zdrinja ||

Odluka predsednika Srbije Aleksandra Vučića da ne učestvuje na Samitu Evropska unija - Zapadni Balkan je racionalna, državnička i posve razumljiva, saopštio je danas predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Republike Srpske (SNSD) Milorad Dodik.

''Licemerstvo i nepoštovanje koje briselska birokratija pokazuje prema Srbiji i srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i u Republici Srpskoj, više se ne mogu ni prihvatiti ni tolerisati'', napisao je Dodik na svom nalogu na mreži X.

Prema njegovim rečima, od srpskog naroda se traži da pristane na uslove na koje niko ne može da pristane.

''Stav predsednika Vučića predstavlja odbranu dostojanstva Srbije i srpskog naroda i prava na jednakost s ostalim narodima'', smatra Dodik.

On je ocenio da EU istovremeno pokazuje onižavajući odnos prema BiH, ne uvažavajući njenu ustavnu strukturu.

''Predsedništvo BiH je kolektivni organ, koji odluke donosi konsenzusom, zato jedan član, Željko Komšić, ne može predstavljati BiH. Stav Republike Srpske je jasan i odlučan - partnerstvo da, poniženje nikada'', poručio je predsednik SNSD.

pročitajte još

Vučić: Sudbina NIS-a rešava se u ponedeljak - Srbija neće na konvenciju u Brisel, rezerve garantuju mir

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Milorad Dodik

#Politika

#Zapadni Balkan

#samit eu

POVEZANE VESTI

Politika

'SARAJEVO JE INOSTRANSTVO, STRANCI SHVATAJU KAKVA JE BiH ŽABOKREČINA' MOĆNA PORUKA DODIKA: Moj cilj je nezavisna Republika Srpska, nestaće ili ona ili

Politika

UŽIVO! VUČIĆ U TIRANI: Predsednik na Regionalnom samitu o planu rasta za Zapadni Balkan (VIDEO)

Region

Dodik u Tesliću: Vreme je da Srbi prestanu da žive tuđe interese

Region

DODIK OSTAJE PREDSEDNIK SNSD: Osnovni sud u Banjaluci doneo odluku

Politika

Vučić se zahvalio na organizaciji sastanka lidera narodnih partija u Briselu: Ovaj susret predstavlja i važan korak ka daljoj stabilizaciji i poveziva

Politika

Vučić danas na Regionalnom samitu o planu rasta za Zapadni Balkan u Tirani