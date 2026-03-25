DALIBOR MARKOVIĆ PALMA NA PRIJEMU POVODOM NACIONALNOG DANA GRČKE

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/dalibor1markovic ||

Dalibor Marković Palma nastavlja bratsku politiku sa Grčkom

U rezidenciji ambasdora Grčke u Beogadu priređen je svečani prijem povodom Nacionalnog dana Republike Grčke. Prijem je organizovala Njena Ekselencija Marija Levanti ambasadorka Grčke u Srbiji.

Prijemu je prisustvovao i potpredsednik Jedinstvene Srbije Dalibor Marković Palma, kao i veliki broj uglednih ličnosti iz Srbije, Grčke i drugih zemalja. Dalibor Marković Palma razgovarao je sa ambasadorima arapsko-afričkih zemalja, kao i sa drugim zvanicama o jačanju saradnje.

Jedinstvena Srbija i grad Jagodina imaju posebne odnose sa Grčkom zahvaljujući Draganu Markoviću Palmi, koji je bio i počasni konzul Grčke u Srbiji i počasni građanin grčkog grada Katerini.

Njegov sin Dalibor Marković Palma nastavlja politiku odličnih odnosa sa bratskom Grčkom.

Dan nezavisnosti Grčke se obeležava 25. marta, to je dan kada Grci odaju počast herojima Revolucija od 1821-1829. godine i državni je praznik, koji se poklapa sa pravoslavnim praznikom Blagovesti i koji se u Grčkoj proslavlja 25. marta po Gregorijanskom kalendaru.

Autor: Pink.rs

