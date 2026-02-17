DALIBOR MARKOVIĆ UZEO OČEV NADIMAK: Nastavljamo brend Palma!

Od danas nastavljam brend, koji je brend, ne samo u Jagodini i ne samo u Srbiji i regionu, već i u svetu. Brend Palma je moj otac izgradio do najviše lestvice, a ja taj brend nastavljam u svakom pogledu, dakle Dalibor Marković Palma, izjavio je potpredsednik Jedinstvene Srbije i član Gradskog veća Jagodine zadužen za privredu, budžet i investicije Dalibor Marković Palma.

- Taj brend znači ekonomski nacionalizam i nacionalni pragmatizam. Taj brend znači da je porodica smisao života, taj brend znači da je najveći patriotizam otvoriti nove fabrike, nova radna mesta, da radi svako ko želi da radi i da živi od svog rada, taj brend znači da se pomogne svakome kome je pomoć potrebna kroz socijalni program, a Palmin socijalni program je dobio priznanja najrazvijenijih država Evrope i sveta. Brend Palma znači da prvo dobiješ podršku svojih komšija, tamo gde živiš ti i tvoja porodica, jer te oni najbolje poznaju, a Palma je u svom Končarevu uvek dobijao preko 90 posto glasova i uvek pobeđivao u Jagodini - kazao je Dalibor Marković Palma.

- Brend Palma znači da si jednako poštovan u svom selu, u svom gradu i u pravoslavnom, katoličkom i islamskom svetu, a tako je i bilo i u pravoslavnoj Rusiji, Grčkoj, Rumuniji i Bugarskoj, u katoličkoj Austriji, Italiji, Francuskoj, Nemačkoj i u islamskom Egiptu i Turskoj. Taj brend znači da za tebe ne postoje odgovori „ne znam, ne mogu, a kamoli neću“. Taj brend znači da si uvek dostupan na mobilni telefon i da se svima javljaš i da si jednostavno jedan od građana. Lestvica je visoko visoko podignuta i ja sam toga svestan i zato nastavljam brend Palma - izjavio je potpredsednik Jedinstvene Srbije Dalibor Marković Palma.