Dalibor Marković i ambasador Egipta dogovorili nastavak saradnje

Ambasador Arapske Republike Egipat Ahmed Salama Soliman bio je danas gost Jagodine. Sa visokim gostom iz prijateljskog Egipta razgovarao je potpredsednik Jedinstvene Srbije i član Gradskog veća zadužen za privredu, finansije i investicije Dalibor Marković.

U egipatskoj delegaciji bio je i drugi sekretar ambasade u Beogradu Ibrahim Mohamed Šehata, a u jagodinskoj gradonačelnica Jagodine Gordana Jovanović, predsednik Skupštine grada Jagodine i načelnik Pomoravskog okruga Goran Milosavljević. Egipatski ambasador je u pratnji Dalibora Markovića obišao Zavičajni muzej, Muzej voštanih figura u kome se nalaze i voštane figure nekadašnjeg egipatskog predsednika Gamala Abdela Nasera i sadašnjeg predsednika Abdel Fatah el Sisija, zatim Akva park i Zoološki vrt u Jagodini. Marković i Ahmed Soliman obratili su se medijima u memorijalnom turističkom kompleksu Dragan Marković Palma.

NASTAVLJAMO BRATSKU, PRIJATELJSKU I EKONOMSKU SARADNJU

- Danas je Njegova ekselencija, ambasador Egipta obišao Jagodinu. Ja sam egipatskog ambasadora upoznao sa svim onim stvarima koje Jagodina ima, šta Jagodina radi za građane i kako se borimo. Ambasador je rekao kada je stigao u Jagodinu, da su mu svi pričali Jagodina, Jagodina, Palma, Palma. I sada ovo kada govorim, emotivno govorim o svem u tome. Takođe smo razgovarali i o ekonomskoj saradnji Egipta i Srbije i Egipta i Jagodine. Znate da je saradnju sa Egiptom posle dugo godina pokrenuo moj otac Dragan Marković Palma. Posle njegovih putovanja i odlazaka u Egipat, ponovo je to bratstvo i prijateljstvo između Egipta i Srbije, između naših naroda, pokrenuto. Mi ćemo u narednom periodu nastaviti tu saradnju. Predložio sam njegovoj ekscelenciji ambasadoru Ahmetu, da jedna privredna delegacija dođe iz Egipta u naš grad, da se upozna sa našim gradom, da vidi naše industrijske zone. Razgovarali smo i o ulaganjima privrednika iz Egipta i ambasador Ahmed je izrazio želju da neko od privrednika iz Egipta dođe i izgradi neko postrojenje, neku fabriku ovde u Jagodini. Mi ćemo pružiti svu neophodnu pomoć kada je u pitanju zemljište grada Jagodine, kao što smo to činili sa svim stranim kompanijama koje su prisutne u Jagodinu. Da vas podsetim, u Jagodinu je došlo 14 strani kompanije i sve te kompanije je doveo moj otac Dragan Marković Palma. I zahvaljujući njemu, Jagodina danas izgleda ovako kako ste vi imali prilike da je upoznate. Pre toga Jagodina je bila jedna varoš. Ja sam preuzeo na sebe tu odgovornost, da se borim za ovaj grad, za građane Jagodine i da građani Jagodine uživaju u svom gradu onako kako je to bilo i za vreme dok je Jagodinu vodio moj otac. Hvala vam ekscelencijo što ste upravo iz Jagodine krenuli da obilazite Srbiju. Srbije je prelepa država. U Srbiji živi domaćinski narod, pošten narod, vredan narod, radan narod. I imaćete šta da vidite kada je u pitanju naša prelepa Srbija - izjavio je Dalibor Marković.

PALMA JE VOLEO EGIPAT I EGIPAT JE VOLEO NJEGA

- Egipat je imao odličnu saradnju sa vašim ocem. Palma je voleo Egipat i Egipat je voleo njega. Vaš otac je radio odličan posao za ovaj grad i verujem da ćete i vi nastaviti njegovim putem. I nadam se da ćemo i mi nastaviti tim putem i nastaviti dalje da produbljujemo tu saradnju i to ne samo posetama. I nadam se da ukoliko nastavimo da radimo dalje da ćemo naći više prostora za dalju saradnju između Jagodine i Egipta. Hvala Vam puno na gostoprimstvu u ovom divnom gradu. I nadam se da ću ponovo doći i još jednom posetiti ovaj prelepi grad - kazao je ambasador Egipta u Srbiji Ahmed Salama Soliman.