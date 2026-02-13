POSTAVLJEN SPOMENIK DRAGANU MARKOVIĆU PALMI U JAGODINI! Dalibor Marković: Spomenik mom ocu konačno gde mu je mesto

U turističko memorijalnom kompleksu “Dragan Marković Palma” u Jagodini, danas jer postavljen spomenik tvorcu moderne Jagodine, prvom gradonačelniku i predsedniku Skupštine grada Jagodine i predsedniku Jedinstvene Srbije Draganu Markoviću Palmi.

Dalibor Marković, sin Dragana Markovića Palme, izjavio je danas da je ovaj spomenik trebalo da bude postavljen 7. jula 2025. godine, ali to se nije desilo, kako je rekao, zahvaljujući lažima vlasnika Livnice Jeremić.

DALIBOR MARKOVIĆ: LIVNICU JEREMIĆ KOJA NAS JE SLAGALA I HEJTERE KOJI SU PISALI BLJUVOTINE NEKA STIGNE BOŽIJA PRAVDA

- Spomenik mom ocu Draganu Markoviću Palmi je danas napokon postavljen tamo gde je i bila namena, u memorijalno turističkom kompleksu u Jagodini koji nosi njegovo ime. Ovaj spomenik trebalo je da bude postavljen 7. jula prošle godine, kada je ovde došao veliki broj građana Jagodine i Srbije, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić koji su trebali i da otkriju taj spomenik. Međutim tog dana imali smo jednu malu bistu, kako bi postavili bar nešto, što bi rekli, da se ne obrukamo. To se desilo zahvaljujući Livnici “Jeremić”, koja je slagala i mene lično i moju porodicu i grad Jagodinu. Oni su tada uništili spomenik koji je trebalo da bude postavljen, bez obrazloženja. Ta Livnica “Jeremić” i vlasnik te livnice, neki Boba, taj hohštapler, su nas prevarili. Ja ću svim novinarima da dostavim slike, kako je izgledao spomenik koji je radila Livnica “Jeremić”.

- Danas, zahvaljujući vajaru Tomi Komatini i livnici “Janković” iz Smedereva danas je spomenik Draganu Markoviću Palmi tu gde je već trebalo i gde treba da bude”, rekao je Dalibor Marković. “Vajar Tomo Komatina je livnici “Jeremić” predao spomenik aprila prošle godine i imali su rok, po ugovoru i dogovoru, da do 5. jula postave spomenik. Oni to nisu uradili, lagali su nas danima i obmanjivali, a mi smo verovali da će oni to da završe. A onda su “muvali” i sa materijalima, ja sam tražio da spomenik bude od bronze, a oni su koristili, ako se ne varam, mesing. Pokušali su i sa tim da nas slažu. Za to što su uradili (livnica “Jeremić”) meni i mojoj porodici neka ih stigne Božija pravda. A onda svim hejterima, koje ne mogu da nazovem ljudima, oni su neljudi, koji su tada pisali one bljuvotine i gluposti o spomeniku, odnosno tadašnjoj maloj bisti, što su pisali o “torti” o “šlagu na torti” da im poručim : “Karma će svakoga da stigne”. Moja porodica je tada prošla kroz pakao zahvaljujući tim neljudima. Božija pravda i Božija sila će stići svakoga i te koji su sve to radili, pisali i vređali moju porodicu i mog oca - naglasio je Dalibor Marković.

PODRŠKA PREDLOGU ZA ZABRANU KORIŠĆENJA DRUŠTVENIH MREŽA ZA MLAĐE OD 15 GODINA

Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Previous Next

- Potpredsednik Jedinstvene Srbije i glavni i odgovorni urednik TV Palma plus Stevo Grkinić predložio je Skupštini Srbije da se zabrani korišćenje društvenih mreža za mlađe od 15 godina i za to ima podršku i Jedinstvene Srbije i TV Palma plus. Šta mi danas radimo od naše dece ? Šta čitaju i gledaju na društvenim mrežama… - kazao je Marković.

Vajar Toma Komatina je rekao da mu je bila velika čast što je radio spomenik Draganu Markoviću Palmi, koji se, kako je istakao, nalazi u javnom prostoru za dalje generacije grada Jagodine i Srbije. Zoran Janković iz Livnice “Janković”, izrazio je zadovoljstvo što je njegova livnica učestvovala u izradi spomenika Draganu Markoviću Palmi. Dalibor Marković je rekao da izradu i postavljanje spomenika u celosti plaća preduzeće koje u vlasništvu porodice Marković ATP “Palma” i porodica Marković.

Na ploči ispod spomenika piše :

Dragan Marković Palma 02. 05. 1960 – 22. 11. 2024.

Prvi gradonačelnik Jagodine

Svojim radom i posvećenošću ostavio je neizbrisiv trag u razvoju Jagodine i Srbije