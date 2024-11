KOMEMORACIJA DRAGANU MARKOVIĆU PALMI U SKUPŠTINI SRBIJE! Čovek koji je obeležio više decenija u srpskom javnom životu, srpskoj politici...

U Skupštini Srbije danas je održana Komemoracija preminulom predsedniku i šefu poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Draganu Markoviću Palmi.

Komemoraciji su prisustvovali, porodica Dragana Markovića Palme, supruga, sinovi, snaje i unuci, predsednik Srbije Aleksandar Vučić , Vlada Srbije na čelu sa premijerom Milošem Vučevicem, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, narodni poslanici, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, policije, vojske, ambasadori, prijatelji.

Komemoracija je počela minutom ćutanja, a prikazan je i film o životu Dragana Markovića Palme.

VUČIĆ: PALMA OSTAVIO NEIZBRISIV TRAG

- Došao sam da kao predsednik Republike odam počast i poštovanje, ne samo drugu, već čoveku, koji je obeležio više decenija u srpskom javnom životu, srpskoj politici, čoveku koji je svakako ostavio neizbrisiv trag i uveren sam da će se o tome govoriti, tek u godinama koje dolaze, što je za svakog čoveka na kraju krajeva najvažnije - rekao je Vučić.

- Svi imamo svoj fizički i ovozemaljski kraj, za neke je to sveukupni kraj, a za neke nije. Za Dragana Markovića svakako nije. Dugo, više od 30 godina poznajem Dragana Markovića. Kod političara posebno kada se druže sa drugim političarima nema velike ljubavi, najčešće ni previše poštovanja, samo interesi. Imao sam tu čast da upoznam porodicu Marković, Dragana i njegovu suprugu Snežanu. Pre mnogo godina su prvi put ušli u moju porodicu, u moju kuću, i ja sam tada upoznao jednu divnu porodicu, ljude koji znaju šta je tradicija - rekao je predsednik Srbije.

DAČIĆ : NE PRIHVATAM RASTANAK

- Nikada se nisam naljutio na Dragana i on mi je to zamerao. Govorio mi je "hajde naljuti se bar jednom, pa mi to kaži". Sada se ljutim što je otišao. Ja nemam rođenog brata, kao što ni on nije imao. Mi smo bili rodjena braca. Dragi brate ne prihvatam rastanak - izjavio je Ivica Dačić istakavši da su 16 godina bili u koaliciji, a da se 30 godina u životu poznaju.

- Prošli smo i dobro i loše, a nije bilo jačeg odbrambenog bedema od njega kada stane iza vas - kazao je Dačić.

STARČEVIĆ : PALMI JE DAN BIO PREKRATAK

Zamenik predsednika Jedinstvene Srbije Života Starčević rekao je da je Draganu Markoviću Palmi dan bio prekratak.

- On je najemotivnija osoba koju sam u životu sreo, a nisam sreo malo ljudi. Voleo je ljude, svet, pravdu, ali najviše je voleo Jagodinu, Srbiju I nadasve svoju porodicu - rekao je Starčević.

- Govorio je da nas građani nisu birali da bi nama političarima bilo bolje, već da bi građanima bilo bolje. Težak je za dogovor bio, ali je bezuslovno poštovao svaki - kazao je zamenik predsednika Jedinstvene Srbije i ocenio da ljudi kao Palma nikada ne umiru, dok je onih koji ga nose u srcu i nastavljaju njegovu domaćinski politiku.

- Zato šefe moj ne brini za Jagodinu, nećemo odstupiti ni milimetar u borbi za bolji život u Jagodini i celoj Srbiji - poručio je Života Starčević .