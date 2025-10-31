'Niko ne može da bude kao moj otac!' – Dalibor Marković iskreno iz Beča: Nastavljam ono što je moj otac gradio 19 godina (VIDEO)

Delegacija iz Srbije koju je predvodio potpredsednik Jedinstvene Srbije Dalibor Marković boravila je prethodnih dana u Beču, nastavivši tradiciju koju je više od 19 godina negovao njegov otac, lider te stranke, Dragan Marković Palma.

„Zadovoljan sam. Nastavio sam ono što je moj otac radio punih 19 godina. Nastaviću to i nadalje“, rekao je Marković. „Delegaciju čine lekari, medicinsko osoblje, gospoda poljoprivredni proizvođači, taksisti, radnici, pčelari i možda sam nekog propustio, ne zamerite. Nadam se da će oni da se provedu lepo.“

Prema njegovim rečima, cilj je da ljudi koji sa njima putuju u Beč, Odesu ili Grčku, „budu zadovoljni tim putovanjem i da im to ostane u lepom sećanju.“

Govoreći o nasleđu koje je preuzeo od svog oca, Marković za Pink priznaje da mu to nije lako:

„Ono što je moj otac radio, nije radio nikad niko. Mnogo je teško to što sam ja nastavio da radim. On je bio jedinstven. Ono što je on umeo, ne ume niko. Ja mogu samo da pokušam da radim to što je on radio. Njegova lestvica je mnogo visoko postavljena.“

Dodaje da mu je prioritet očuvanje onoga što je stvoreno.

„Ja bih bio zadovoljan i prezadovoljan samo da održim i očuvam to što je on stvorio. Nadam se da ću u tome uspeti. Kvalitetni ljudi su u Jedinstvenoj Srbiji – obrazovani, školovani, ostvareni ljudi – i ja se nadam da ću uz njihovu pomoć zajedno sa njima uspeti da očuvam sve to“, rekao je Marković.

O emotivnoj strani nasleđa i gubitka

Na pitanje o emotivnoj strani cele priče, Marković je bio kratak i vidno potresen:

„Mnogo mi je teško da pričam. Znate, kada izgubite nekog svog… on je bio stub naše porodice, neko u koga smo svi gledali sa velikim poštovanjem.“

Ističe da je u njegovoj porodici „tradicija da se roditelji poštuju, da se poštuje srpska tradicija“, i da mu zbog toga nije lako da nastavi dalje.

„Samo neko ko je izgubio nekog svog zna kroz šta se prolazi i kako porodica doživljava to sve“, kazao ej Marković.

Komentar na bezbednosnu situaciju u Beogradu

Marković se osvrnuo i na aktuelna dešavanja u Srbiji, posebno dešavanje ispred Narodne skupštine u Beogradu.

„Pa nije normalno ono što se desilo. Došlo je neko lice sa pištoljem i pucalo na drugog čoveka. Ja se pitam šta bi bilo da su tu bili studenti i da se, ne daj Bože, nečije dete našlo tu? Kako bi reagovala porodica na to?“, upitao je.

Uputio je punu podršku predsedniku Srbije i ministru policije.

„Svu podršku dajem predsedniku Aleksandru Vučiću da se bori sa ovim što nas trenutno snašlo u Srbiji. Ministru policije Ivici Dačiću takođe, koji danonoćno se bori sa raznim iskušenjima vezano za blokadere“, rekao je Marković.

Prema njegovim rečima, narod nije problem – već oni koji ih, kako kaže, zavode:

„Taj narod je zaveden. Nisu ovde problem blokaderi, taj naš srpski narod. On je zaveden od strane stranih plaćenika i domaćih izdajnika, koji idu po svetu i pljuju našu Srbiju.“

„Pa kakav si ti, čoveče, pregovarač ili političar, kad si došao negde tamo u svetu da pljuješ svoju državu? Šta će taj tvoj sagovornik koji te sasluša da misli o tebi, kad pričaš tako o Srbiji, pa šta pričaš o njemu?“

Marković tvrdi da „neostvareni ljudi pokušavaju da na prevaru dođu na vlast“ i poručuje da im to neće poći za rukom:

„Trenutno u Srbiji vlada zakon, u Srbiji je legitimno izabran predsednik, legitimno izabrana vlada Republike Srbije. Na taj način, ovi strani plaćenici i domaći izdajnici nikada neće doći na vlast.“

Poruka građanima Jagodine

Na kraju razgovora, Marković je uputio poruku građanima Jagodine.

„Rukovodstvo grada Jagodine će uvek i zauvek biti tu za građane Jagodine. Svaki Jagodinac koji ima bilo kakav problem zna gde i kome da se obrati. Jedinstvena Srbija je tu za svakog građanina Jagodine i svakome izlazimo u susret kada je to potrebno“, zaključio je Marković.