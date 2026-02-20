U ambasadi Rusije u Beogradu ambasador Aleksandar Bocan Harčenko priredio je prijem povodom Dana branioca otadžbine.

Svečanosti su prisustvovali potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, više ministara Vlade Srbije, generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin, predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, potpredsednik Jedinstvene Srbije Dalibor Marković Palma kao i mnogoborojne ličnosti iz javnog i kulturnog života.

Ambasador Harčenko je rekao da u današnjem svetu punom izazova ruska vojska ostaje najveći čuvar i garant suvereniteta Rusije, njene stabilnosti i razvoja. Govoreći o odnosima Srbije i Rusije, ambasador je rekao da dve zemlje zajednički rade sve što je moguće u otežanim uslovima, ali da u našim bilateralnim odnosima postoji "ono trajno" i što je izvan trenutnih geopolitičkih poteškoća. Istakao je da Srbija ne pristaje da uvede sankcije Rusiji i izrazio uverenje da će odnosi dve zemlje i dalje napredovati.

Postoji i veliko prijateljstvo Grada Jagodine i Jedinstvene Srbije sa Ruskom Federacijom, kao i sa Liberalno demokratskom partijom Rusije i Jedinstvenom Rusijom Vladimira Putina.

Muzej voštanih figura u Jagodini je jedan od retkih u svetu u kome se nalazi i voštana figura predsednika Rusije Vladimira Putina. Potpredsednik Jedinstvene Srbije Dalibor Marković Palma uspostavio je odlične odnose sa ruskim zvaninčnicima tokom razgovora u Moskvi i drugim delovima Rusije, kao i u Jagodini i Beogradu. U delegaciji iz Jagodine, na prijemu su bili i zamenik predsednika Jedinstvene Srbije i narodni i poslanik Života Starčević, načelnik Pomoravskog okruga Goran Milosavljević, kao i direktor Zavičajnog Muzeja u Jagodini i predsednik Partije BUNT Prava Srbija Dušan Marković.

Autor: Pink.rs