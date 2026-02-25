AKTUELNO

Dalibor Marković Palma uputio reči podrške Dačiću: Niste sami, uz vas smo svim srcem

Potpredsednik Jedinstvene Srbije i član Gradskog veća Jagodine zadužen za privredu, budžet i investicije Dalibor Marković Palma uputio je reči podrške ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačić.

- Poštovani ministre,U ovim trenucima želim da znate koliko značite i koliko nam je važno Vaše zdravlje. Niste samo dugogodišnji prijatelj moje porodice, već čovek koga iskreno volimo i poštujemo.Želimo da znate da u ovim teškim trenucima niste sami. Uz Vas smo svim srcem kao što ste Vi bili oslonac meni i mojoj porodici. Naša podrška, poštovanje i prijateljstvo stoje uz Vas danas više nego ikada.Sa iskrenim željama za brz oporavak - naveo je Marković.

