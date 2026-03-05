AKTUELNO

Politika

Dalibor Marković Palma čestitao rođendan Aleksandru Vučiću i poželeo brz oporavak Ivici Dačiću

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Na samom pocetku 15. sednice Skupstine grada Jagodine, prisutnima se obratio potpredsednik Jedinstvene Srbije i član Gradskog veća Jagodine zadužen za budžet, privredu i investicije Dalibor Marković Palma.

Foto: Privatna arhiva

- U ime grada Jagodine, u ime Jedinstvene Srbije čestitam rođendan predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću i želim mu dobro zdravlje. Takođe, prijatelju grada Jagodine, prijatelju Jedinstvene Srbije i prijatelju porodice Marković, predsedniku SPS Ivici Dačiću želim brz oporavak i da se što pre vrati svojoj porodici i svima nama koji ga volimo i postujemo - rekao je Marković.

Foto: Privatna arhiva

- Rukovodstvu Skupštine grada Jagodine želim uspešan rad i da sednice traju kao i do sada 10 minuta, a posle idemo dalje sa obavezama u interesu građana - zaključio je Dalibor Marković Palma.

Foto: Privatna arhiva

#Aleksandar Vučić

#Dalibor Marković Palma

#Ivica Dačić

#Rođendan

#čestitka

