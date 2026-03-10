AKTUELNO

PREDSEDNIK VUČIĆ POZVAO GRAĐANE NA IZBORE: Glasajte po savesti, skupo bismo platili voluntarizam, neozbiljnost i neodgovornost

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Amir Hamzagić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem Instagrama i pozvao građane da 29. marta izađu na lokalne izbore i da glasaju, kako je naveo, po svojoj savesti.

"Da veruju i delima, da veruju ozbiljnim i odgovornim ljudima, jer skupo, preskupo bi nas koštao voluntarizam, neozbiljnost i neodgovornost. Imali smo priliku da to vidimo posle 2000. godine. Nama je potrebna poštena, ali odgovorna politika i to je ono što mi nudimo. Ja da vam nudim kule i gradove i med i mleko i da će da cveta cveće svuda, neću. Biće još bezbroj problema, ali ćemo ih rešavati zajedno i hvatati se u koštac sa njima", poručio je predsednik.

Autor: Iva Besarabić

