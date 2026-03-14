Vučić u Azanji: Pre glasanja za porodičnim stolom donesite odluku o svojoj budućnosti

Predsednik Srbije i član Predsedništva SNS-a Aleksandar Vučić pozvao je danas građane Smederevske Palanke da izađu na lokalne izbore 29. marta i glasaju po svojoj savesti ali da pre donošenja odluke, kako je rekao, za porodičnim stolom sa ukućanima donesu odluku o tome kakvu budućnost žele.

"Glasajte po svojoj savesti, ali pokušajte na svaki način da pre donošenja odluke razmislite i o svojoj i o budućnosti svoje dece. Da pokušate da sebi kažete ovo ovi ljudi mogu da mi urade, mogu li ovi. Ovo ovi ne mogu. Sami donesite odluku, sedite za porodični sto, razgovarajte sa svim ukućanima i zajedno i ujedinjeno donesite odluku", kazao je Vučić tokom obilaska sela Azanja kod Smederevske Palanke.

Navodeći da su politički protivnici govorili kako će sve one koji drugačije misle da počiste, Vučić je kazao da dolazi veliki talas onih koji uglavnom malo znaju, ali mnogo vole fotelju.

"Ja vas molim da na ozbiljan i odgovoran način donesete odluku da podržite Srbiju, da podržite vaše porodice, da podržite našu Smederevsku Palanku. Oni su vam ukidali i zatvarali fabrike, a ja sam dovodio fabrike u Palanku. Oni vam nisu obnavljali puteve, ja sam ih i gradio i obnavljao i nastavićemo to da radimo", kazao je Vučić.

Navodeći da prethodnih dana njegovi politički protivnici odlaze kod ljudi i govore "hajde glasajte za nas samo da smenimo Vučića", Vučić je naveo da nema problema sa tim, ali da se pita šta je to što će da urade kako bi bilo bolje u Azanji, u Ratarima, u Mramorcu, u Cerovcu, u bilo kojem mestu.

"Jeste li igde išta uradili? Jeste li igde išta napravili? A kako ćete to da uradite? A kako to kad vam nikada ništa ne valja i sve vam je tuđe mnogo lepše i mnogo više volite da slušate i verujete onima koji napadaju vašu zemlju nego da slušate svoje sunarodnike", naveo je on.

Obraćajući se studentima u blokadi, Vučić je naglasio da im nudi razgovor.

"Mi vam nudimo razgovor, nudimo da vas saslušamo, treba da završite škole pa kad završite škole da steknete malo iskustva pa tek onda da se bavite nekim ozbiljnim poslovima", rekao je Vučić.

Dodao je da su na listi koalicije oko SNS-a mlađi ljudi nego na drugim listama, ali i istakao da ne smatra da je to najveći kvalitet.

"U svakom gradu, mlađi smo od njih. U koji god grad odem, u koje god selo odem, naši ljudi mlađi su od njih. A ja pri tome, ne mislim da je to najveći kvalitet. Za mene su jednako važni i penzioneri i ljudi od 50 i 60 godina, i od 40, i ljudi od 18 i 30 godina", istakao je Vučić.

Upitao je kako da ne bude zahvalan penzionerima koji su pomogli da se "izgura svaka reforma i koji su uvek imali veru u državu i koji su izgradili ovu zemlju".

"Kako da ne volim ove mlade pred kojima je svet, ali moraju da nauče, da sagledaju određene stvari, tada kada nauče, kada budu obrazovaniji, tada će moći da pomognu svojoj zemlji. Ali ne tako što će da ih podržavaju neke ambasade, već tako što će ih podržavati naš narod. A naš narod traži politiku i program, a ne mržnju", poručio je Vučić.

Glavni na njihovoj listi u Smederevskoj Palanci su upravo oni bivši koji su upropastili Palanku, kazao je Vučić i dodao da su učestvovali u svim privatizacijama, razorili je i uništili je, pa bi sada ponovo da je unište.

Govoreći o situaciji u svetu, Vučić je kazao da se "uzburkalo".

"Živimo u ludom vremenu u kojem svi valjda čeznu da vode ratove, da vode sukobe, a mi ćemo da čuvamo mir i stabilnost svom snagom. Čuvaćemo ekonomskom snagom, čuvaćemo svojim radom, čuvaćemo našom voljom i željom da brinemo i da budemo zagledani u budućnost, ali čuvaćemo i snagom naše vojske", istakao je Vučić.

Ukazao je da kada je govorio da smo dovoljno odgovorni i ozbiljni i da ćemo uvek imati snage da sačuvamo Srbiju, Vučić je kazao da su mnogi podozrivo gledali.

"Svi su se pitali 'svi se naoružavaju, mi smo slabi'. A onda ste samo zbog jedne rakete mogli da vidite koliko je Srbija napredovala i koliko je snažnija. I to je razlika između nas i onih koji hoće da nas pobede. Oni koji hoće da nas pobede, oni su topili tenkove, uništavali naše oruđe i oružje, a mi hoćemo da rad vrednih građana Srbije iskoristimo, da ojačamo, a ne da oslabimo Srbiju", poručio je Vučić.

