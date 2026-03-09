Vučić u Kuli: Živimo u eri tektonskih promena koje zahtevaju ozbiljnost i posvećenost

Predsednik Srbije i član Predsedništva SNS Aleksandar Vučić poručio je danas na predizbornom mitingu u Kuli da je smisao okupljanja kako bi svi razmislili o tome kakvu budućnost želimo i naveo da živimo u eri tektonskih promena u svetu koje zahtevaju ozbiljnost i posvećenost, a ne tolerišu neodgovornost.

Vučić je zahvalio na veličanstvenom dočeku na mitingu pred lokalne izbore koji će biti održani 29. marta, za koje je rekao da su i te kako važni, i naveo da je bio mnogo puta u Kuli, ali da ovoliko ljudi nikada nije video i istakao da je mnogo njih ostalo i ispred hale u Sivcu.

"Danas smo se ovde okupili zbog onoga što će da se odigra, neko bi formalno rekao 29. marta, reč je o lokalnim izborima za opštinu Kula, ali ja bih rekao da je smisao našeg okupljanja mnogo dublji i mnogo važniji od tih i te kako važnih izbora. Smisao okupljanja je u tome da razmislimo o tome kakvu budućnost želimo, kolika je odgovornost na nama, koliko ozbiljnosti, koliko snage i rada moramo da uložimo da bismo mogli da sačuvamo Srbiju, da bi Srbija mogla da ide napred, da bi i Sivac i Crvenka i Kula, i Kruščić, i Lipar, i Ruski Krstur mogli da idu napred", kazao je Vučić.

Kako je dodao, to nisu lake odluke, jer nažalost živimo u eri i u vreme velikih promena.

Navodeći da te velike promene ne moraju da budu uvek loše ili da nam ne prijaju, Vučić je naglasio da kada se dešavaju takve tektonske promene u svetu, a mi nismo naviknuti, onda u svakom slučaju to može da donese značajne negativne posledice.

"Samo danas, kada smo ustali, nafta je bila oko 110 dolara, pre samo 10 dana bila je 65 dolara. Ceo svet ne zna šta da radi. Onda je malo pala na 103 dolara zato što su rekli da će velike zemlje strateške rezerve nafte i naftnih derivata početi da koriste. O ovome govorim zato što, kao što je rekla šefica MMF 'živimo u vreme i u eri u kojoj je nemoguće bilo šta predvideti i sve zemlje treba da se spreme za velike šokove i da spreme finansijske jastuke da bi to mogli da izdrže'. Ovo vreme zahteva ozbiljnost i posvećenost. Ovo vreme ne može da toleriše javašluk, neodgovornost, ne može da toleriše one koji misle lako ćemo", istakao je Vučić.

Autor: Pink.rs