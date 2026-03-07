'U SVETU DOLAZI DO TEKTONSKIH PROMENA' Vučić: Predviđam da će sukobi završiti i sa najtežim žrtvama u istoriji čovečanstva

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o situaciji u svetu i rekao da predviđa da će sukobi završiti i sa najtežim žrtvama u istoriji čovečanstva, jer će biti korišćeno oružje koje je samo jednom korišćeno.

- Živimo u vreme početka velikih sukoba. Ne verujući svojim instinktima, poznanstvima, saznanjima, trudio sam se da ređam činjenice. Sa lakoćom sam predviđao šta će se dogoditi na istoku Evrope, u Iranu, a čak su me napadali posle pregovora u Ženevi, kažu Vučić promašio. Danas vam saopštavam, ovo je početak sukoba. Uništiće Amerikanci svu vojnu infrastrukturu Irana, Iranci su hrabri ljudi, boriće se, ali u jednom trenutku, jasno je čija je sila dominantnija, ali doći će se do uslovnog mira, ali to je početak sukoba. Ne u Iranu, nego širom sveta. U svetu dolazi do tektonskih promena, jer su nezadovoljni čak svojim liderima. Sve su veći pritisci da se okonča rat Ukrajine i Rusije, a neće se skoro završiti, nema ništa od tog posla. Predviđam da će sukobi završiti i sa najtežim žrtvama u istoriji čovečanstva, jer će biti korišćeno oružje koje je samo jednom korišćeno. Voleo bi hda ne budem u pravu - kaže Vučić.

Autor: S.M.