'NASTAVLJAMO ULAGANJE U VOJSKU I POLICIJU' Vučić: Svako ko pomisli da napadne Srbiju, mnogo puta će razmisliti o tome

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da će Vojska Srbije, policija i Žandarmerija u budućnosti biti još bolje opremljeni.

- Mi smo noćas do 1 sat vodili razgovore, biće neuporedivo bolje opremljene, i Žandarmerija i SAJ i policijska brigada i SBPOK, posebno jedinice koje rade na terenu. Što se Vojske tiče, potpisali smo važne ugovore, u milijardama evra, ali želim da znate da treba da se osećate sigurno. Da proizvodimo i kupujemo sve za našu Vojsku i da ćemo u naredne 3 godine napraviti mešavinu sistema Iron Dom i Iron Fist, višeslojne odbrane istih i različitih sistema naoružanja - rekao je Vučić i nastavio:

- U smislu PVO, Srbija će biti jedna od najopremljenijih zemalja u Evropi. Biće dodatnih povećanja plata tokom sledeće godine, mimo ovih 5,1 posto. Teško je doneti bilo šta u zemlju s obzirom da smo okruženi zemljama NATO. Kupujemo od raznih zemalja i biramo najbolje. Imamo najbolje stručnjake koji biraju iz svih zemalja najbolje.

Ponovio je da smo jedina zemlja koja smo vojno neutralna, i da je to ponos svih građana.

- Imamo bitne stručnjake, da se nikada ne ponovi 1999. godina. Svako ko pomisli da napadne Srbiju, mnogo puta će razmisliti o tome. Naša Vojska je snažnija nego što je ikada bila - istakao je.

Autor: A.A.